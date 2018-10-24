Болтон підтвердив підготовку зустрічі Трампа й Путіна 11 листопада в Парижі

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон сказав після переговорів у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, що Вашингтон готуватиме зустріч американського та російського лідерів у Парижі 11 листопада. Про це Болтон заявив на прес-конференції після 90-хвилинної розмови з Путіним, яку він назвав «дуже всеосяжною і продуктивною».

На цій зустрічі Путін сказав Болтону, що прагне продовжити діалог із Трампом, який розпочався на липневому саміті у Хельсінкі. Путін вказав на можливість зустрічі з Трампом, коли два лідери перебувають у Парижі, щоб відзначити 100-річчя закінчення Першої світової війни. «Гадаю, що президент Трамп сподівається побачити вас у Парижі поза межами святкування 100-річчя перемир'я», – заявив Болтон під час спілкування з Путіним.

Болтон вів переговори з Путіним після того, як Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що має намір вийти з договору року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії, ключової угоди про ядерну зброю, укладеної в 1987 році.

Путін сказав Болтону, що хотів би обговорити різні питання контролю над озброєннями з Трампом і сказав, що Росію здивували американські «неспровоковані дії, які важко назвати дружніми», сказав Болтон на прес-конференції після переговорів: «Проблема в тому, що зараз є російські ракети в Європі, що є порушенням угоди. Загроза полягає не в американському виході з договору. Загроза в тому, що російські ракети вже розгорнуті», – вказав Болтон.

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Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.