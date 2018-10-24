Болтон підтвердив підготовку зустрічі Трампа й Путіна 11 листопада в Парижі

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон сказав після переговорів у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, що Вашингтон готуватиме зустріч американського та російського лідерів у Парижі 11 листопада. Про це Болтон заявив на прес-конференції після 90-хвилинної розмови з Путіним, яку він назвав «дуже всеосяжною і продуктивною».
На цій зустрічі Путін сказав Болтону, що прагне продовжити діалог із Трампом, який розпочався на липневому саміті у Хельсінкі. Путін вказав на можливість зустрічі з Трампом, коли два лідери перебувають у Парижі, щоб відзначити 100-річчя закінчення Першої світової війни. «Гадаю, що президент Трамп сподівається побачити вас у Парижі поза межами святкування 100-річчя перемир'я», – заявив Болтон під час спілкування з Путіним.
Болтон вів переговори з Путіним після того, як Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що має намір вийти з договору року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії, ключової угоди про ядерну зброю, укладеної в 1987 році.
Путін сказав Болтону, що хотів би обговорити різні питання контролю над озброєннями з Трампом і сказав, що Росію здивували американські «неспровоковані дії, які важко назвати дружніми», сказав Болтон на прес-конференції після переговорів: «Проблема в тому, що зараз є російські ракети в Європі, що є порушенням угоди. Загроза полягає не в американському виході з договору. Загроза в тому, що російські ракети вже розгорнуті», – вказав Болтон.
Також на цю тему: Україна «з розумінням ставиться» до наміру Трампа вийти з ядерної угоди з Росією – Клімкін
Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ