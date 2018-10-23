Путін запропонував провести зустріч із Трампом у Парижі 11 листопада

Президент Росії Володимир Путін запропонував провести його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Парижі 11 листопада, коли там відбуватимуться заходи, присвячені 100-річчю закінчення Першої світової війни. Про це він сказав на зустрічі з помічником Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном 23 жовтня.

«Звичайно, було б корисно продовжити прямий діалог і з президентом Сполучених Штатів, перш за все на полях міжнародних заходів, які найближчим часом відбудуться, наприклад в Парижі. Звичайно, якщо американська сторона зацікавлена в таких контактах», – сказав російський президент.

У відповід Болтон запевним Путіна, що Трамп буде радий зустрітися з ним.

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Остання зустріч російського і американського президентів відбулася 16 липня у фінському місті Гельсінкі.

Після неї сторони висловлювали намір провести ще одні переговори – восени в США, однак 25 липня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що Трамп переніс зустріч із Путіним на 2019 рік, «коли закінчиться «полювання на російських відьом». Він уточнив, що йдеться про розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори у 2016 році.