США запровадять «пекельний санкції» і результати для Росії будуть дуже плачевними – Ялі

Гості програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Оксана Бедратенко, журналістка «Голосу Америки»; Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь».

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент Росії Путін «ймовірно причетний до отруєнь і вбивств». Але президент США не відмовляється від бажання знову зустрітися з російським колегою. При цьому Трамп також запевнив, що багато робить для України. Зі свого боку, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив висловлювання Трампа «лінгвістичними особливостями».

Олександр Лащенко: Пане Ялі, наскільки важливі такі заяви Дональда Трампа? З одного боку, він «ймовірно» визнав причетність Путіна, не те, що причетність, якщо це було отруєння Скрипалів, хіба можливо це було вчинити без дозволу згори, якщо справедливі звинувачення британської сторони, а з іншого боку, від чергової зустрічі з Путіним Дональд Трамп не відмовляється, наскільки можна судити.

Якби була б загроза відключення SWIFT або й відключили навіть після анексії Криму, то ніякої військової агресії на Донбасі вже не було б

​Максим Ялі: Він уже відмовився. Після подій у Гельсінкі вже планувалося готувати запрошення Путіна до Вашингтона. Під тиском Конгресу, інших членів адміністрації був змушений скасувати зустріч. Проте він не полишив цих сподівань. Треба ще враховувати психотип, психіку Дональда Трампа, темперамент– якщо йому хтось вказує, що не потрібно так робити, то він навпаки, навіть якщо реальні причини для його рейтингу, для республіканців напередодні проміжних виборів, що й було головною причиною відкладання цієї зустрічі. Було зазначено, що ця зустріч планується вже після виборів.

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На інтерв’ю цьому каналу він пішов саме через вибори, щоб дати певні відповіді, які накопичилися, зокрема і стосовно російського втручання у вибори. Він (Трамп – ред.) наголосив, що Китай вважає більшою загрозою. Тобто його тактика не змінюється. Так само було і в Гельсінкі – на гострі питання він давав ухильні відповіді. Прямої відповіді і в цьому інтерв’ю він так і не дав.

Якби була б загроза відімкнення SWIFT або й відімкнули навіть після анексії Криму, то ніякої військової агресії на Донбасі вже не було б. Проте тоді були свої причини – Обама вже свою Нобелівську премію миру отримав і не хотів ув’язуватися у ще один конфлікт наприкінці другої каденції. Коли Україна просила й потребувала набагато більше, ніж зараз летальної зброї, Обама не надав, «повівшись» на загрози Путіна. А Трамп дійсно дав, і санкції стали жорсткішими. І зараз, як побачимо у листопаді наступні, їх уже назвали «пекельний пакет».

Якщо «пекельний пакет» буде запроваджено, то результати для економіки Росії будуть дуже плачевними

Дональд Трамп не запровадив найбільш жорстокі санкції, як робить з Іраном, КНДР – досі сподівається налагодити стосунки з Москвою. З геополітичних міркувань вважає найбільшим ворогом і супротивником все ж Китай. Він не може собі дозволити, як мені здається, з його точки зору, мати конфлікт з двома такими потужними гравцями.

У Росії справжні економісти, політологи, які розуміються на справжніх ризиках, не такі оптимістичні. Розуміють, як тільки «пекельний пакет» буде запроваджено, то результати для економіки Росії будуть дуже плачевними. Російська Федерація не робить серйозних кроків, як на шоу деякі «ура-патріоти» пропонують, щоб розірвати всі стосунки зі США, і в космічній сфері зокрема, бо чудово розуміють, що це – «скинути бомбу на Вороніж». Тому на гострі кроки не йде жодна сторона, сподіваючись налагодити стосунки.

– Пані Бедратенко, такі заяви Дональда Трампа, при цьому бажання знову зустрітися з Путіним президент США й досі має. Як це коментують у США? Чи зараз не до цього – вибори наближаються, знову ж таки буревій у Флориді, інші питання?

Оксана Бедратенко: Практично всі ЗМІ докладно висвітлюють це інтерв’ю Трампа каналу CBS. Багато наголошують на тому, що нарешті Трамп публічно визнав, що, можливо, Путін долучений до вбивств і отруєнь. Водночас наголосив, що це не відбувається на території США. Такою є позиція і США.

У США не звучать заклики до повного припинення дипломатичних відносин з Росією

Водночас не звучать у США заклики до повного припинення дипломатичних відносин з Росією або припинення дипломатичних зустрічей високого рівня. Після отруєння у Солсбері було запроваджено ряд потужних санкцій. Ці санкції вважаються додатковим аргументом для дипломатії. Сподіваються, що саме через потужні санкції проти Росії путінський режим, зрештою, змінить свою політику і дипшляхами буде досягнуто успіху.

У своїх коментарях Болтон говорить про можливість візиту в Росію, а також до трьох кавказьких країн після 20 жовтня. Великих очікувань від цього візиту немає. Як заявляв пару тижнів тому держсекретар США Майк Помпео, всі зусилля адміністрації Трампа покращити відносини з Росією не досягли успіху. Тому в коментарі Джон Болтон говорить, що розвиватиме діалог, започаткований під час саміту в Гельсінкі між Путіним і Трампом. Пресу також запевнив, що буде підняте питання втручання Росії у виборах США. Проте проривів наразі не очікується.

Помічник держсекретаря зазначила, що буде три види санкцій з можливого переліку з шести

Зараз іде робота над запровадженням другого етапу санкцій. Кінцевий термін для запровадження в листопаді. Єдине, що ці санкції не будуть введені, якщо Росія дозволить інспекторам ООН перевірити ряд хімоб’єктів, а також дасть запевнення, що будь-яких нападів не буде створено у майбутньому. Звичайно, зараз вибори, і питання Росії не є на такому порядку денному, немає такої уваги до нього, як зазвичай.

Однак ці санкції передбачені законами 1991 року про протидію використання хімічної, біологічної зброї, тому адміністрація працює над їх розробкою. Помічник держсекретаря Маніша Сінгх зазначила, що це буде три види санкцій з шести. Вона говорила про банківські санкції, ширшу заборону на закупівлю оборонних товарів і блокування міжнародної допомоги.

– Переклад. Пане Еггерт, ось ці нові заяви Трампа – як їх можна оцінити? Чи все ж таки зустріч чергова відбудеться після Гельсінкі і можливі знову якісь домовленості, зокрема і щодо України?

Костянтин Еггерт (переклад): Я думаю, що Трамп дуже хоче зустрітися з Путіним. Тим більше, із загостренням протистояння США з Іраном і Китаєм в американській адміністрації переважила така думка, що Україна – річ другорядна, важливіше заручитися якщо не підтримкою Москви, то, принаймні, зробити так, щоб вона в цьому протистоянні з Пекіном і Тегераном не заважала.

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Не думаю, що за рахунок України будуть якісь домовленості

Не думаю, що за рахунок України будуть якісь домовленості. Цього не дозволить Конгрес, не дозволить Сенат. Це також супроти американських національних інтересів. Якщо відверто, те, що сьогодні відбувається між Україною і Росією, Вашингтон дуже мало турбує. З точки зору адміністрації Трампа, там, власне, нічого не відбувається. Думаю, що ситуація може змінитися наступного року, коли в Україні відбудуться дві серії виборів. І, найімовірніше, Москва в них «братиме участь». Але до цього часу ще «багато води витече».