Путін може мати причетність до вбивств і отруєнь – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега Володимир Путін «імовірно» має причетність до вбивств і отруєнь. Про це Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу CBS.

На запитання кореспондента, чи згоден Трамп, що Путін має причетність до вбивств і отруєнь, президент США відповів: «Так, імовірно, має. Імовірно». Трамп також допустив втручання Росії та Китаю у вибори в США, зауваживши, що вплив Пекіна є «більш серйозною проблемою».

При цьому американський лідер назвав сміховинними припущення, що він міг би попросити Росію допомогти йому виграти президентські вибори.

Відповідаючи на запитання, чому він ніколи не робить різких заяв на адресу Путіна, Трамп заявив, що «виявляє жорсткість» у спілкуванні з Путіним і назвав зустріч з російським президентом, яка відбулася в липні в Гельсінкі, «жорсткою і дуже доброю».

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що президенти Росії і США можуть зустрітися на Арктичному саміті в Фінляндії в лютому 2019 року.

У серпні США запровадили проти Росії перший раунд санкцій у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Вашингтон і багато західних країн підтримали висновки Лондона, що саме російська розвідка отруїла Скрипалів. Режим санкцій передбачає повну заборону на експорт до Росії так званих електронних пристроїв подвійного призначення, технологій, пов’язаних зі сферою національної безпеки США, видобутком нафти і газу. У листопаді очікується другий раунд санкцій проти Росії, оскільки вона відмовилася гарантувати незастосування хімічної зброї і допустити міжнародних спостерігачів у свої лабораторії.