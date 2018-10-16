Трамп визнав, що Путін «ймовірно причетний до отруєнь і убивств». Чого чекати Україні?

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін «ймовірно причетний до отруєнь і убивств». Але Трамп не відмовляється від бажання знову зустрітися із Путіним. При цьому президент США запевняє, що багато робить для України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив висловлювання Трампа «лінгвістичними особливостями». Про подальші позиції США щодо Росії та України говорили у програмі «Ваша Свобода» експерт-міжнародник Максим Ялі, журналістка «Голосу Америки» Оксана Бедратенко, політичний коментатор телеканалу «Дождь» Костянтин Еггерт.