«Лінгвістичні особливості»: Пєсков прокоментував слова Трампа про причетність Путіна до отруєнь і вбивств

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа, який допустив, що Володимир Путін може бути причетний до політичних убивств і отруєнь.

«Тут потрібно ставитися до лінгвістичних особливостей гнучко. Іншої відповіді, зрозуміло, бути не могло», - заявив Пєсков 15 жовтня.

Він також додав, що жодних прямих звинувачень президент США не озвучив. «Будь-яких підкріплених доказами звинувачень не може існувати щодо президента Росії», – вказав речник Путіна.

Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега Володимир Путін «імовірно» має причетність до вбивств і отруєнь. Про це Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу CBS.

На запитання кореспондента, чи згоден Трамп, що Путін має причетність до вбивств і отруєнь, президент США відповів: «Так, імовірно, має. Імовірно». Відповідаючи на запитання, чому він ніколи не робить різких заяв на адресу Путіна, Трамп заявив, що «виявляє жорсткість» у спілкуванні з Путіним і назвав зустріч з російським президентом, яка відбулася в липні в Гельсінкі, «жорсткою і дуже доброю».

У серпні США запровадили проти Росії перший раунд санкцій у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Вашингтон і багато західних країн підтримали висновки Лондона, що саме російська розвідка отруїла Скрипалів. Режим санкцій передбачає повну заборону на експорт до Росії так званих електронних пристроїв подвійного призначення, технологій, пов’язаних зі сферою національної безпеки США, видобутком нафти і газу. У листопаді очікується другий раунд санкцій проти Росії, оскільки вона відмовилася гарантувати незастосування хімічної зброї і допустити міжнародних спостерігачів у свої лабораторії.