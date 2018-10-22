Україна «з розумінням ставиться» до наміру Трампа вийти з ядерної угоди з Росією – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 жовтня, що «з розумінням ставиться» до наміру США вийти з договору 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії.

«Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною», – написав Клімкін у мережі Twitter.

Раніше 22 жовтня президент Франції Емманюель Макрон виступив на захист договору 1987 року і в телефонній розмові розповів про це своєму американському колезі Дональду Трампу, наголосивши на важливості угоди, яка фактично завершила епоху Холодної війни між СРСР та США.

Раніше на захист угоди виступив один із її підписантів, колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Він закликав стати на захист цього договору всіх, кому важливий «світ без ядерної зброї».

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон 22 жовтня розпочав дводенний офіційний візит до Росії, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. Болтон прибув до Москви на тлі повідомлень американських ЗМІ, що Вашингтон має намір денонсувати Договір 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії.

Договір про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії. був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Учасники взяли на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.

Головним приводом для рішення про можливий вихід із угоди стало порушення цього договору Росією, яка, як стверджують Сполучені Штати почала дислокувати в Європі ракети малого радіусу дії, здатні нести ядерні боєголовки. Два тижні тому під час зустрічі з міністрами оборони країн-членів НАТО міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що дії Росії є «неприйнятними», і попередив: якщо Москва не змінить свою поведінку, Вашингтон буде змушений створити адекватну противагу новим російським ракетам.

Чотири роки тому Сполучені Штати вперше офіційно попередили Росію про те, що вона порушує договір щодо ядерних ракет. Питання про денонсацію цього договору розглядалося ще адміністрацією президента Барака Обами, але від цього кроку відмовилися через протести Німеччини і побоювання, що він може призвести до гонки озброєнь.

Москва, зі свого боку, неодноразово заперечувала обвинувачення США, а також заявляла, що умови договору порушують деякі елементи американської протиракетної системи в Європі.