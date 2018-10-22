Кремль: вихід США з ракетної угоди зробить світ небезпечнішим

Можливий вихід США із договору 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії може зробити світ «більш небезпечним» і змусить Москву вдатися до заходів із відновлення балансу сил, заявляє речник президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, російська сторона хоче почути пояснення щодо американських планів від радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який приїхав до Москви.

«Це питання стратегічної безпеки. І я вкотре повторюю: такий крок зробив би світ більш небезпечним, проте поки що Вашингтон не робив ніяких дій з виходу з угоди в рамках процедури, передбаченої самим договором», – сказав представник Володимира Путіна.

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон 22 жовтня розпочав дводенний офіційний візит до Росії, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вивести США з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. «На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав Трамп під час візиту до штату Невада 20 жовтня.

Він зазначив, що якщо Росія і Китай не припинять розробку нового ядерного озброєння, США також будуть розвивати свій ядерний арсенал.

Видання The Guardian зазначає, що рішення Трампа підтримав міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон. Він звинуватив Москву в тому, що вона зробила з договору «посміховисько».

Договір про ліквідацію ядерних ракет середнього і малого радіусу дії був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Учасники взяли на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.