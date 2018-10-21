У Німеччині сказали, що думають про вихід США з ракетного договору

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, як ставиться Берлін до оголошеного напередодні рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності, відомого за скороченням РСМД чи англійським INF.

«Повідомлення США про бажання вийти з договору INF викликає жаль. Воно ставить перед нами і Європою важкі питання», – заявив міністр Гайко Маас, якого цитує німецьке зовнішньополітичне відомство.

За словами міністра, цей договір про ракети, здатні нести ядерні боєголовки, вже 30 років «є важливим елементом архітектури європейської безпеки», і тому рішення США має для Європи визначне значення.

«У минулому ми багато разів закликали Росію висвітлити переконливі звинувачення в порушенні Договору INF. Росія досі цього так і не зробила», – наголосив міністр, повторивши аналогічні заяви з боку США.

За його словами, Берлін також зараз контактує зі США, щоб обміркувати можливі наслідки виходу Вашингтона з договору. «Припинення дії Договору мало б також негативні наслідки для договору «Новий START», якого ми терміново потребуємо, щоб зміцнити успіхи в ядерному роззброєнні також на термін після 2021 року», – наголошено в заяві Гайко Мааса.

Попереднього дня, 20 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив про намір вивести свою країну з дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності, що його США і колишній Радянський Союз підписали 1987 року; він набув чинності 1988-го, а після розпаду СРСР його стороною стала Росія. Договір передбачає знищення наявних балістичних і крилатих ракет наземного базування, здатних нести ядерні боєголовки, далекосяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів (цю частину сторони виконали до літа 1991 року), а також заборону виробляти, випробовувати і розгортати такі ракети в майбутньому.

Трамп мотивував своє рішення тим, що договір порушила Росія, а також діями Китаю, який, не зв’язаний цим договором, розробляє власні ядерні ракети наземного базування малої і середньої далекосяжності.

Від початку 2000-х років у Москві вже багато разів заявляли про можливість виходу Росії з цього договору чи відновлення виробництва заборонених ним ракет. Росія також твердить, що цей договір порушують США – розташовуючи в Європі свої системи протиракетної оборони, які, на думку Москви, у принципі гіпотетично можуть бути перепристосовані для використання з забороненими ракетами.

Натомість у США не раз звинувачували Росію в конкретних порушеннях договору – зокрема, у випробуваннях нової крилатої ракети з забороненими ним характеристиками, а потім і в розгортанні кількох різновидів таких ракет. Росія стверджує, що далекосяжність цих ракет менша за 500 кілометрів.

На попередні заяви у Вашингтоні про можливість виходу США з Договору РСМД в Москві обіцяли «моментальну і дзеркальну» відповідь Росії.

Після заяви Трампа про такий вихід у Москві раніше 21 жовтня заявили, що це «було б дуже небезпечним кроком, який … не просто не зустріне розуміння в міжнародній спільноті, а викличе щонайсерйозніше засудження» міжнародної спільноти. Але про конкретні кроки у відповідь Росія наразі не заявляла. Як сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, треба детально вивчити наміри США, і потрібен час, щоб з’ясувати ситуацію і визначити свої подальші дії.

Американсько-російський Договір про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, відомий за російським скороченням СНВ-III чи англійським New START («Новий START), про який згадував у своїй заяві Гайко Маас, набув чинності на початку 2011 року і укладений наразі на 10-річний термін – до 2021-го – з можливістю продовження. Після виходу США з РСМД він залишиться єдиним чинним договором про обмеження ядерних озброєнь. За нинішньої ситуації припускають, що Вашингтон може не продовжити чинність цього договору – або навіть і вийти з нього достроково.