Трамп: США готові нарощувати ядерний потенціал

Президент США Дональд Трамп 22 жовтня знову заявив, що Вашингтон має намір денонсувати договір 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії через порушення його російською стороною.

Трамп наголосив, що США готові збільшити свій ядерний арсенал. «Америка нарощуватиме свій ядерний арсенал, поки країни світу, такі, як Росія, Китай або будь-яка інша, не усвідомлять, що не можуть безкарно загрожувати нашій безпеці або безпеці наших союзників. Росія не дотримувалася ані духу, ані букви договору про ракети середнього і меншого радіусу дії», – сказав Дональд Трамп.

Китай не підписав аналогічної угоди зі США і тому не обмежений у створенні такого типу ракет.

Нова заява Трампа виголошена напередодні запланованої на 23 жовтня зустрічі його радника з питань національної безпеки Джона Болтона з президентом Росії Володимиром Путіним. Очікується, що Джон Болтон оголосить Володимиру Путіну про рішення Дональда Трампа про відмову США від договору 1987 року.

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Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.