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23 Жовтень 2018, Київ 15:44
Новини | Міжнародні

Перед зустріччю з Путіним Болтон поклав квіти до меморіалу Нємцова

Радник президента США Джон Болтон (л) і посол США в Росії Джон Гантсман, Москва, 23 жовтня 2018 року

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Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон поклав 23 жовтня квіти на місці вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Там нині діє так званий «народний меморіал» Нємцова.

Після цього в супроводі посла США в Росії Джона Гантсмана Болтон квіти до меморіалу окупованого Росією міста-героя Керчі, де минулого тижня відбулося масове вбивство в політехнічному коледжі.

Очікується, що пізніше сьогодні з Джоном Болтоном має зустрітися президент Росії Володимир Путін. Як повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, ця зустріч потрібна, щоб вислухати роз'яснення з різних тем.

23 жовтня Джон Болтон має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
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Раніше у вівторок радник президента США зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили, зокрема, ситуацію в Сирії та контакти військових відомств. Як передає російська інформагенція «РИА Новости», Болтон назвав переговори «успішними і корисними».

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