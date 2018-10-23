Перед зустріччю з Путіним Болтон поклав квіти до меморіалу Нємцова

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон поклав 23 жовтня квіти на місці вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Там нині діє так званий «народний меморіал» Нємцова.

Після цього в супроводі посла США в Росії Джона Гантсмана Болтон квіти до меморіалу окупованого Росією міста-героя Керчі, де минулого тижня відбулося масове вбивство в політехнічному коледжі.

Очікується, що пізніше сьогодні з Джоном Болтоном має зустрітися президент Росії Володимир Путін. Як повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, ця зустріч потрібна, щоб вислухати роз'яснення з різних тем.

Раніше у вівторок радник президента США зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили, зокрема, ситуацію в Сирії та контакти військових відомств. Як передає російська інформагенція «РИА Новости», Болтон назвав переговори «успішними і корисними».