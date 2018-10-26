Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019-го – радник

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон повідомив, що Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Як заявив Болтон в інтерв’ю вірменській службі Радіо Свобода, він передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві раніше цього тижня.

«Мені здається, що прогрес у відносинах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо», – оцінив Болтон можливість результативних особистих переговорів лідерів США й Росії.

Нині радник Трампа перебуває з візитом на Закавказзі, зокрема у Вірменії й Азербайджані.

Під час зустрічі в Москві Болтон і Путін домовилися, що найближча зустріч президентів США і Росії пройде в листопаді в Парижі 11 листопада. Тоді в столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Болтон ще в Москві офіційно підтвердив, що зустріч в Парижі відбудеться і знову повторив це в інтерв’ю Радіо Свобода. Але про те, що Трамп також запросив Путіна до Вашингтона, раніше не було відомо.

У Кремлі поїздку Путіна до Вашингтона поки що не коментували. Однак не виключено, що це питання Болтон обговорював у Москві з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Трамп і Путін зустрічалися у Гельсінкі в липні цього року. Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США. Це суперечило висновкам американської розвідки.