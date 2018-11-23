Десятки родичів загиблих в катастрофі малазійського «Боїнгу» позиваються до Росії 

Родичі 55 загиблих під час катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу MH17 в 2014 році в небі над окупованим Донбасом подали проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на адвоката постраждалих.

«Росія не надала важливу інформацію Міжнародній групі розслідувачів. Більш того, надані нею факти в кінцевому підсумку виявилися помилковими», - заявив адвокат родичів.

В 2016 році родичі жертв з Австралії, Малайзії та Нової Зеландії подавали в суд на росіянина і колишнього «міністра оборони» контрольованого Росією угроповання «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Його звинуватили Стрєлкова в організації пуску ракети по пасажирському літаку. Згідно з позовною заявою він або особисто керував тими, хто випустив ракету, або передав такий наказ.

Родичі загиблих стверджують, що ватажок бойовиків брав участь в конфлікті в Україні «з благословення» Кремля. Позивачі вимагають від Гіркіна компенсації в розмірі $900 млн.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Раніше і лідери країн ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність у справі про катастрофу літака рейсу MH17.

Навесні міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

Конкретних винних осіб у доповіді не названо. Після публікації звіту Нідерланди й Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу літака, жертвами якої стали 298 людей, переважно – громадяни Нідерландів.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.