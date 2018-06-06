Доказів відповідальності України в справі MH17 немає – Нідерланди

Нідерланди не мають юридично переконливих доказів відповідальності України за те, що Київ не закрив повітряний простір у зоні конфлікту на Донбасі 17 липня 2014 року, в день катастрофи літака рейсу MH17. Про це в листі до палати представників Нідерландів написав у вівторок, 5 червня, міністр закордонних справ країни Стеф Блок.

«Хоча Спільна слідча група (JIT) не вивчає питання про повне закриття повітряного простору, не можна виключити, що певна інформація з кримінального розслідування може виявитися актуальною в питанні про те, чи можуть інші країни також нести відповідальність», – вказує нідерландський міністр.

Також Блок вказав, що співпраця з Україною в розслідуванні катастрофи MH17 вкрай важлива і приносить результати.

Питання про можливу причетність Києва до трагедії порушували на парламентських дебатах депутати кількох партій парламенту Нідерландів.

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

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Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.