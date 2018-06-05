Bellingcat: Росія, всупереч заявам, використовувала ракети «Бук» віком понад 25 років

Засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявляє, що неправдивими є заяви міністерства оборони Росії про те, що всі ракети «Бук» віком понад за 25 років у цій країні утилізуються. Цей аргумент оборонне відомство Росії використовувало, що довести непричетність Москви до катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

«Пам’ятаєте, Росія стверджує, що вони утилізують ракети «Бук», старші за 25 років? Так от, «Алмаз Антей» використовував таку 1988 року випуску у своєму тесті 2015 року в справі MH17. 2015 – 1988 = 27, тож, на думку росіян, ця ракета повинна бути вже знищена», – написав розслідувач.

За словами Гіґґінса, рік випуску він встановив за номером на корпусі, який видно на кадрах, поширених виробником ракет «Бук», російським концерном «Алмаз-Антей».

У жовтні 2015 року «Алмаз-Антей» провів, як стверджувалося на відео концерну, «безпрецедентний в історії розслідування авіакатастроф експеримент». Тоді за результатами обстрілу фрагмента корпусу літака Іл-86 представники Росії заявили, що ракету запустили з підконтрольної українським військам території.

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас імовірно причетний офіцер ГРУ Олег Іванников.

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Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.