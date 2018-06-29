Лідери ЄС закликали Росію визнати відповідальність у справі MH17

Лідери країн Європейського союзу закликають Росію визнати свою відповідальність у справі про катастрофу літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом в 2014 році.

«Європейська рада підтверджує повну підтримку резолюції Ради безпеки ООН 2166 стосовно збитого літака рейсу МН17. Вона закликає Російську Федерацію визнати відповідальність і повністю співпрацювати у справі встановлення істини і притягнення винних до відповідальності», – йдеться в спільному комюніке, ухваленому за підсумками першого дня роботи саміту ЄС в Брюсселі.

У травні цього року міжнародна спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

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Конкретних винних осіб у доповіді не названо. Після публікації звіту Нідерланди й Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу літака, жертвами якої стали 298 людей, переважно – громадяни Нідерландів.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.

На саміті лідери Європейського союзу також домовилися про продовження економічних санкцій, які мають на меті покарати Росію за її агресію в Україні.