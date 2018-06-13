Парламент Нідерландів схвалив угоду з Україною щодо розслідування в справі MH17

Парламент Нідерландів схвалив підписану у 2017 році угоду з Україною угоду про кримінальне переслідування осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року над Донбасом.

Договір закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться у голландському суді.

Домовленості стосуються юрисдикції Нідерландів і права кримінального переслідування, регулюють правила допиту підозрюваних, дозволяють проводити суд за допомогою відеоконференції. Вони також зобов’язують Україну виконати обвинувальні вироки, якщо засуджених не видадуть Нідерландам.

Схвалення угоди парламентом Нідерландів «є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягненню підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв», заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок.

Минулого тижня уряд Нідерландів заявив, що не вбачає відповідальності влади України за катастрофу малайзійського «Боїнга».

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

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Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.