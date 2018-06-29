Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії через її агресію в Україні

Лідери Європейського союзу домовилися про продовження економічних санкцій, які мають на меті покарати Росію за її агресію в Україні. Таке рішення ухвалене під час вечері на саміті ЄС у Брюсселі, коли в Києві вже настало 29 червня.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель закликали лідерів продовжити санкції після надання інформації про стан виконання Мінських угод.

Санкції, які діють проти російського банківського та енергетичного секторів, уперше були запроваджені влітку 2014 року після того, як Росія анексувала український Кримський півострів та стала підтримувати проросійських бойовиків на сході України.

Лідери ЄС заявили, що санкції не будуть скасовані, допоки Росія та інші сторони конфлікту не досягнуть успіхів у реалізації мінських домовленостей.

Санкції поновлюються щопівроку від 2014 року.

За понад чотири роки на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.