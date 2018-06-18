ЄС продовжив «кримські санкції», Київ закликає переходити «від невизнання до деокупації»

Брюссель – Рада ЄС продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя. Обмеження стосуються осіб та компаній, що мають свої відділи на території ЄС, та діятимуть тепер до 23 червня 2019 року. Лідери України, коментуючи цей крок, наголошують на необхідності твердого підходу до питань безпеки в чорноморському регіоні та переходу від «політики невизнання до політики деокупації» Криму. Тим часом представники ЄС кажуть, що нинішнє продовження санкцій – ознака згуртованості й неминучості покарань Росії за порушення міжнародних норм.

Треба внести до санкційного списку й відповідальних за порушення засадничих прав людей та причетних до будівництва мосту через Керченську протоку, відреагував на продовження санкційного тиску на Росію міністр закордонних справ України Павло Клімкін, дякуючи урядам держав-членів ЄС.

«Дякуємо нашим друзям у ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту. Маємо переходити від політики «невизнання» – до деокупації», – написав голова українського зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці в мережі Twitter.

Клімкін також наголошує, що цього тижня очікує на консультації із колегами з балтійських держав – Литви й Латвії – про можливості долучення до санкційного списку тих, хто сприяв проведенню виборів російського президента на території окупованого півострова.

Продовження євросанкцій – свідчення єдності ЄС

Президент України Петро Порошенко у коментарі на сторінці в мережі Facebook пише, що розраховує на саміті ЄС – Україна 9 липня на тверду позицію співдружності «щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях».

Голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі, зі свого боку, каже, що продовження «кримських санкцій» свідчить про те, що всі країни-члени ЄС в питанні територіальної цілісності України згуртовані.

«Сьогодні в ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за незаконну анексію Кримського півострова і Севастополя на один рік. І це є чітким доказом того, що всі країни-члени ЄС єдині в питанні забезпечення того, що поки територіальна цілісність України не буде відновлена, ті, хто порушує міжнародне право, будуть платити за це ціну», – сказав Мінгареллі в Києві.

Як повідомляє Рада ЄС, санкції стосуються заборони на:

імпорт до ЄС товарів, вироблених у Криму чи в Севастополі;

інвестиції у Криму чи в Севастополі тобто жоден європеєць або компанія, що розташована в ЄС, не можуть придбати нерухомість чи організації в Криму, здійснювати фінансування кримських компаній чи надавати відповідні послуги;

надання туристичних послуг у Криму чи в Севастополі; зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в порти Кримського півострова, за винятком надзвичайних ситуацій;

експорт певних товарів та технологій для кримських компаній чи для використання на території Криму в сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики та для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів;

надання технічної допомоги, брокерських, будівельних чи інженерних послуг, пов’язаних з інфраструктурою в цих сферах.

Згідно із заявою верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Моґеріні від 16 березня 2018 року, яку вона зробила від імені Євросоюзу, співдружність і надалі рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Через чотири роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією ЄС вкотре підтверджує невизнання та подальше засудження цього порушення норм міжнародного права.