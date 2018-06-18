Парубій: Британія – найнадійніший європейський союзник України у протидії російській агресії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій каже, що відчув різницю у поглядах на Україну, які переважають у різних європейських країнах, та зауважив розбіжності в оцінках політики міжнародних санкцій щодо Росії з боку деяких парламентарів.

«Російська пропаганда докладає дуже багато зусиль, щоб дискредитувати Україну, українську владу, щоб переконати європейських політиків, що підтримка України і санкції щодо Росії є неправильними… Низка європейських політиків, на жаль, піддалися пропаганді, яку ведуть російські пропагандистські канали, зокрема «Раша тудей» (колишня, до 2009 року, назва телеканалу RT – ред.), які переконують, що в Україні керують праві радикали, що в Україні при владі люди, які не здатні проводити реформи», – сказав Парубій.

Перед відвіданням 12–15 червня Великої Британії Андрій Парубій провів зустрічі у Франції, а раніше – в Ізраїлі.

Лондон, на думку голови Верховної Ради, залишається одним з найнадійніших союзників Києва у протидії російській агресивній політиці, і таку позицію, за його словами, підтримують усі британські парламентські партії.

Факт хімічної атаки на території Сполученого Королівства для них став визначальним. Це великою мірою змінило їхню зовнішню політику і дуже укріпило їх у питанні і санкцій щодо Росії, і санкцій проти конкретних олігархів

«Факт хімічної атаки на території Сполученого Королівства для них став визначальним. Це великою мірою змінило їхню зовнішню політику і дуже укріпило їх у питанні і санкцій щодо Росії, і санкцій проти конкретних олігархів», – сказав український політик про наслідки спроби вбивства у Британії 4 березня колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочки нервово-паралітичною отрутою збройного зразка.

Андрій Парубій сказав, що у Лондоні його запевняли про незмінність головних принципів зовнішньої політики, і зокрема британської підтримки України, навіть після того, як з березня наступного року Британія офіційно вийде зі складу Європейського союзу.

Він висловив сподівання, що «Брекзит» не порушить ефективність євроатлантичного простору, і підкреслив, що політики мусять поважати демократичне волевиявлення британських громадян.

Захист прав українців обирати своїх лідерів

Прикладом загрози Кремля світові Парубій назвав спроби російського втручання у демократичні процеси у США, Франції та Німеччині.

Ми розуміємо, які величезні ресурси може вкласти Росія як в окремого кандидата, так і в окрему політичну партію, щоб просто заполонити український інформаційний простір

«Без сумніву, що Україна для них є ворогом номер один і завданням номер один. І, звичайно, є великий ризик, що будуть намагання втручатися у вибори як президентські, так і парламентські, – каже Андрій Парубій. – Ми розуміємо, які величезні ресурси може вкласти Росія як в окремого кандидата, так і в окрему політичну партію, щоб просто заполонити український інформаційний простір».

Він сказав, що для захисту права українців на обрання таких лідерів, яких вони вважають потрібними своїй країні, потрібне «зміцнення кібербезпеки, унеможливлення впливу на вибори і нейтралізація деструктивних політичних дій, які Росія може організовувати на території України».

«Є величезний шанс восени прийняти новий виборчий кодекс – новий закон про вибори, який багато з тих ризиків може зняти… Там детально розписаний механізм фінансування. Окрім того, система з відкритими списками, на моє переконання, може набагато менше піддаватися зовнішнім впливам», – вважає Парубій.

Процеси фінансування українських партій, сказав він, також повинні бути окреслені на законодавчому рівні, і прозорість фінансування допоможе захистити українську політику від впливу грошей із-за кордону.

«Питання прозорості фінансування – це ключове: прозорості й обмеження фінансування. Кожна політична сила і кожен кандидат повинен пояснити, звідки надходять гроші. Мають бути обмежені фонди, щоб це фінансування не було захмарним», – пояснив голова Верховної Ради, наголосивши на потребі кримінальної відповідальності за порушення.

Андрій Парубій сказав, що виборчий кодекс може надійти на розгляд у парламенті у вересні і що робота над ним буде тривалим, кількатижневим процесом, бо вже зараз до нього зареєстровано понад чотири тисячі поправок.

Ідеально, на його думку, було б схвалити кодекс до середини жовтня, тобто за рік до наступних парламентських виборів, але, за його словами, новий закон вплине і на умови проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.