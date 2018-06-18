Росія – це загроза не тільки для України (світова преса)

Французьке періодичне видання La Croix містить інтерв’ю зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Британський часопис The Independent пише про побоювання щодо «радіоактивності» молочної продукції з України. Іспанська газета El Mundo заторкує питання, пов’язані з долею ув’язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова.

Французьке видання La Croix ​публікує інтерв’ю зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Інтерв’ю має заголовок «Російська агресія і надалі триває на сході України». Насамперед Парубій зазначає, що ключовий елемент Мінських домовленостей – довготривале припинення вогню – аж ніяк не виконується. Російська агресія на сході України набирає дедалі нових форм. Ба більше, після укладення Мінських домовленостей Росія не припинила наступу і окупувала додаткові терени України. Навіть за цих умов підрозділи українського війська ніколи не переходили демаркаційної лінії, встановленої на переговорах у Мінську. Парубій наголосив, що Україна бажає мирного вирішення конфлікту на сході України. Посилення боєздатності українського війська разом із міжнародними санкціями проти Росії, на думку спікера Верховної Ради, мають змусити Володимира Путіна зрештою вивести російських військових із окупованої української території. Тим часом, як наголошує Парубій, українська влада воює, так би мовити, на два фронти, у намаганні реформувати структури судочинства та управління.

Відповідаючи на запитання щодо темпів реформ в Україні, Парубій сказав, що особисто брав участь у створенні антикорупційного суду, що, у свою чергу, заклало підвалини для позитивного голосування з цього питання у Верховній Раді. За словами парламентського спікера, коли подейкують про якусь можливе уповільнення темпів реформ в Україні, йому хотілося б нагадати, що впродовж останніх 9 місяців в Україні ухвалили пенсійну реформу разом із ще одним законом про органи судочинства, а також освітню реформу.

Далі французьке видання запитало спікера Верховної Ради щодо «можливої активізації діяльності крайньо-правих організацій в Україні». Парубій відповів, що реформована українська поліція стоїть на варті закону, і каратиме будь-яку організацію, яка порушувала б українські закони. Разом із тим, повідомлення про якийсь «спалах діяльності крайньо-правих в Україні» є результатом перекручення дійсності з боку російської пропаганди. Принагідно речник Верховної Ради привітав Францію з ухваленням закону проти «фейкових» новин.

Насамкінець Андрій Парубій зазначив, що голоси за можливе зняття санкцій з Росії, які час від часу лунають у Європі, не мають ніякого сенсу, бо ж Москва не виконала жодної з умов Мінських домовленостей. Росія і далі здійснює кібернапади та підтримує антиєвропейські партії. Росія постає глобальною загрозою. На додаток, можливе послаблення санкцій проти Росії буде сприйнято Путіним як ознака слабкості світового співтовариства, бо ж він розуміє і поважає лише мову сили.

Переклад твіту: «Російська агресія і надалі триває на сході України».

Британський часопис The Independent друкує листа посла України у Великій Британії Наталі Галібаренко. Український дипломат нагадує, що The Independent нещодавно опублікував статтю з результатами досліджень науковців із організації Greenpeace, які було здійснено у лабораторії університету англійського міста Екзетер, а також в Українському інституті сільськогосподарської радіології. Матеріал мав назву «Українське коров’яче молоко у п’ять разів перевищує безпечний рівень радіоактивності». Галібаренко наголошує на тому, що висновок про те, що все українське молоко радіаційно забруднене, є хибним.

Ба більше, посол України у Великій Британії зазначає, що українська влада встановила припустимий рівень наявності радіоактивного цезію у молоці на позначці у 100 бекерелів (одиниця вимірювання рівня радіоактивності) на літр молока. Все це, на думку Наталі Галібаренко, має розглядатися у контексті правил і регуляцій Ради Європи, яка встановила максимально дозволений рівень радіаційного забруднення у випадках надзвичайних ситуацій, пов’язаних із витоками радіації. І саме у цих правилах, яких дотримуються всі країни-члени Європейського Союзу з січня 2016 року, чітко обумовлено, що максимально допустимий рівень радіоактивного забруднення молочної продукції може становити 1000 бекерелів на літр подібної продукції. Насамкінець свого листа до британського часопису посол України повідомляє, що українська система радіаційного контролю є надзвичайно ефективною, і не існує жодних доказів того, що українська молочна продукція не дотримується допустимих лімітів і стандартів Європейського Союзу.

Переклад твіту: «Побоювання щодо українського «радіоактивного» молока значною мірою перебільшені».

Один із найповажнішших часописів Іспанії El Mundo друкує статтю «Місяць голодування проти Володимира Путіна». Іспанське видання пише, що тоді як світ дивиться матчі чемпіонату світу з футболу у Росії, Україна пильно стежить за долею кінорежисера Олега Сенцова, якого ув’язнили росіяни за звинуваченнями у терористичній змові, кинувши українця за ґрати на далекій півночі Росії. Газета нагадує, що Сенцов, який відбуває 20-річне ув’язнення, розглядається як політичний в’язень на Заході і в Україні.

Український кінорежисер, який відмовився визнавати російську анексію Криму, розпочав голодування 14 травня з вимогами звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Йдеться про майже 70 осіб. Іспанський часопис додає, що судовий процес над Сенцовим у Росії був сукупністю похибок і вигадок. 41-річний Сенцов визнав себе невинуватим, заявивши, що судилище над ним було політично вмотивованим. Євросоюз визначив судовий процес у Росії як порушення закону, а організація «Міжнародна Амністія» заявила, що суд над Сенцовим відгонив духом сталінських часів.

El Mundo повідомляє, що більш ніж 50 письменників та митців, включно зі всесвітньовідомими постатями, на зразок Салмана Рушді та Марґарет Атвуд, написали листа президентові Росі Путіну з проханням звільнити Сенцова. Іспанське видання веде далі, повідомляючи, що Сенцова утримують у спеціальній в’язниці суворого режиму, і стан його здоров’я помітно погіршився відтоді, як він розпочав голодування протесту. Президент України Петро Порошенко вже неодноразово висловлював своє занепокоєння долею українського кінорежисера, ув’язненого у Росії.

Проте, як пише мадридський часопис, президент Росії Путін не бажає йти на компроміси і звільнити українця. Володимир Путін, відповідаючи на запитання про Сенцова, заявив, що українця, буцімто, заарештували не за його професійну діяльність, а за підготовку терористичного нападу. Тим часом, як каже двоюрідна сестра Сенцова Наталя, справу Сенцова починає оточувати тиша, коли засоби інформації вже менше пишуть про долю ув’язненого у Росії українця, і єдиний спосіб зв’язку з ним – це листи, бо ж сам Сенцов не бажає бачити жодних відвідувачів, аби не витрачати сили, потрібні для продовження голодування.

Переклад твіту: «Місяць голодування проти Володимира Путіна».

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