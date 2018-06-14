Порошенко направив до Вищої ради правосуддя законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко направив до Вищої ради правосуддя законопроект «Про створення Вищого антикорупційного суду», повідомляється на офіційному сайті глави української держави 14 червня.

«Президент Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної частиною 2 ст. 125 Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Проект був направлений у ВСП після того, як набрав чинності закон «Про Вищий антикорупційний суд».

Новий законопроект передбачає старт процедури створення антикорупционного суду.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд» набрав чинності сьогодні, 14 червня.

Закон, ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, а 9 червня, його підписав голова парламенту Андрій Парубій. Президент підписав документ 11 червня.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президенту запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.