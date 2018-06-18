Рада ЄС продовжила санкції через російську окупацію Криму

Рада Євросоюзу 18 червня продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя. Обмеження стосуються осіб та компаній, що мають свої підрозділи на території ЄС, та діятимуть до 23 червня 2019 року.

Як повідомляє Рада ЄС, санкції накладені на продукцію, що має кримське походження та імпортується до ЄС, європейські інвестиції на півострів, що означає, що ні окремі європейці, ні компанії держав-членів ЄС не можуть купувати нерухомість чи підприємства Криму, фінансувати кримські компанії або надавати їм свої послуги.

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Санкції також стосуються туристичних послуг в Криму та Севастополі, зокрема, європейських круїзних суден, яким заборонене входження до портів Кримського півострова, за винятком надзвичайних ситуацій.

Обмеження накладені також на експорт певних товарів і технологій адресований кримським компаніям або їхнього використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, сферах, пов’язаних із пошуком, розвідкою та виробництвом нафти, газу й інших корисних копалин.

Згідно із європейською санкційною політикою, заборона також стосується технічної допомоги, посередницьких послуг у будівельній та інжиніринговій сферах.

Як зазначено в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки Моґеріні, яку вона зробила від імені співдружності 16 березня 2018 року, ЄС залишається твердо відданим суверенітетові й територіальній цілісності України.

Після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією ЄС вкотре наголошує, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права.