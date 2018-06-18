Російські силовики після обшуку затримали жительку Старого Криму та її батька 

В окупованому Криму російські силовики затримали 18 червня жительку міста Старий Крим Назіфе Сейтумерову. Як повідомляє сайт Крим.Реалії, це сталося після обшуку в будинку її батька Юнуса Сейтумерова, якого також забрали до Сімферополя.

На даний момент, за тією інформацією, яку ми маємо від родичів – у будинку залишилися матір та сестричка – її (Назифе Сейтумерову – ред.) забрали через те, що в телефоні нібито знайшли якесь листування з чоловіком, який перебуває на материковій частині України», – розповів об’єднанню «Кримська солідарність» громадський захисник Мустафа Сейдалієв.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».