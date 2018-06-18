Міністри ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в Криму – журналіст

Міністри Євросоюзу вирішили продовжити заборону на інвестиції в окупованому Росією Криму, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк у Twitter.

«Міністри Євросоюзу продовжили заборону на інвестиції ЄС в Крим ще на один рік», – вказав Юзвяк.

1 червня аналогічне рішення в ЄС ухвалили на рівні послів.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали. Вони передбачають, зокрема, заборону на придбання нерухомості в Криму, фінансування тамтешнього бізнесу та надання послуг.