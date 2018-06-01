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Новини | Міжнародні

Посли ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в Криму – журналіст

Гаспра, Крим, 25 травня 2018 року

Посли Європейського союзу вирішили продовжити заборону на інвестиції в Криму, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк у Twitter.

«Посли Євросоюзу цього тижня вирішили продовжити заборону для членів ЄС на інвестиції в Криму на один рік. Це буде схвалено міністрами 18 червня», – розповів Юзвяк.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали. Вони передбачають, зокрема, заборону на придбання нерухомості в Криму, фінансування тамтешнього бізнесу та надання послуг.

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