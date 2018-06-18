Клімкін пропонує ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на продовження Євросоюзом санкцій, запроваджених через окупацією Росією українського півострова Крим.

«Дякуємо нашим друзям у ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту. Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації», – написав Клімкін у мережі Twitter і доповнив повідомлення хештегом #CrimeaIsUkraine.

Рада Євросоюзу 18 червня продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя. Обмеження стосуються осіб та компаній, що мають свої підрозділи на території ЄС, та діятимуть до 23 червня 2019 року.

Як повідомляє Рада ЄС, санкції накладені на продукцію, що має кримське походження та імпортується до ЄС, європейські інвестиції на півострів, що означає, що ні окремі європейці, ні компанії держав-членів ЄС не можуть купувати нерухомість чи підприємства Криму, фінансувати кримські компанії або надавати їм свої послуги.

Санкції також стосуються туристичних послуг в Криму та Севастополі, зокрема, європейських круїзних суден, яким заборонене входження до портів Кримського півострова, за винятком надзвичайних ситуацій.

Обмеження накладені також на експорт певних товарів і технологій адресований кримським компаніям або їхнього використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, сферах, пов’язаних із пошуком, розвідкою та виробництвом нафти, газу й інших корисних копалин.

Згідно із європейською санкційною політикою, заборона також стосується технічної допомоги, посередницьких послуг у будівельній та інжиніринговій сферах.