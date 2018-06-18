МЗС протестує проти нових затримань в анексованому Криму – Беца

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із затриманням в анексованому Криму Назіфе Сейтумерової після обшуків у домі її батька, написала у Twitter речниця зовнішньополітичного відомства Мар’яна Беца.

«Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окупованому Криму. Висловлюємо протест Росії. Факти злочинів документуємо», – зазначила вона.

В окупованому Криму російські силовики затримали 18 червня жительку міста Старий Крим Назіфе Сейтумерову. Як повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на «Кримську солідарність», це сталося після обшуку в будинку її батька Юнуса Сейтумерова, якого також забрали до Сімферополя.

За словами громадського захисника Мустафи Сейдалієва, Сейтумерову затримали нібито через листування з чоловіком, який перебуває на материковій частині України.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».