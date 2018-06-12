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13 Червень 2018, Київ 01:15
Новини | Політика

Чотири країни долучилися до санкцій ЄС проти Росії через вибори в Криму

Рада ЄС 14 травня застосувала санкції проти п’ятьох осіб, відповідальних за проведення виборів президента Росії в окупованому Криму й Севастополі

Україна, Албанія, Чорногорія і Норвегія приєдналися до санкцій Європейського союзу проти Росії через проведення виборів російського президента в окупованому Криму.

«Країни-кандидати Чорногорія й Албанія, член Європейської асоціації вільної торгівлі і Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до цієї декларації», – йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.

Згідно з повідомленням, ці країни забезпечать відповідність їхніх національних політикрішенню Європейської ради.

«Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його», – йдеться в повідомленні.

14 травня на порталі правової інформації Європейського союзу оприлюднили імена посадовців, проти яких Рада ЄС застосувала санкції через проведення виборів президента Росії в окупованому Криму.

Під санкції потрапили заступник голови виборчої комісії анексованого Криму Інна Гузєєва, секретар цієї комісії Наталя Безрученко, а також голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов і секретар комісії Анастасія Капранова.

Їм заборонений в’їзд до ЄС, а їхні активи заморожені.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання виборів на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.

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