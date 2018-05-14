Рада ЄС застосувала санкції щодо 5 людей, відповідальних за російські вибори в Криму

Рада ЄС застосувала санкції щодо п’ятьох осіб, відповідальних за проведення виборів президента Росії в окупованому Криму та Севастополі.

Як повідомляє сайт ЄС, ці особи займають відповідальні посади в виборчих комісіях в Криму або Севастополі.

Рада ЄС застосувала санкції у вигляді заборони на в’їзд до ЄС та заморожування активів.

Цим рішенням Раді ЄС розширила перелік осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу про застосування санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента Росії в Криму.

«Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ у тимчасово окупованому Криму та Севастополі», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.