ЄС назвав імена посадовців, проти яких застосували санкції через вибори в Криму

На порталі правової інформації Європейського союзу оприлюднені імена посадовців, проти яких Рада ЄС застосувала санкції через проведення виборів президента Росії в окупованому Криму.

Під санкції потрапили заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва, секретар цієї комісії Наталя Безрученко, а також голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов та секретар комісії Анастасія Капранова.

14 травня Рада ЄС застосувала санкції проти цих людей у вигляді заборони на в’їзд до ЄС та заморожування активів.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.