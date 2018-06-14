Сторожук: причетних до збиття «Боїнга» рейсу MH17 зможуть ув’язнювати в Україні

Угода про кримінальне переслідування осіб, причетних до збиття «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 у небі над українським Донбасом у 2014 році, зараз знаходиться на погодженні в Адміністрації президента України, після чого її розгляне український парламент. Про це проекту «Настоящее время» розповів перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук. Він впевнений, що Верховна Рада ратифікує документ.

Раніше угоду, яку міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок та міністр юстиції України Павло Петренко підписали торік, схвалив парламент Нідерландів.

Документ передбачає, що суд над підозрюваними буде відбуватись в юрисдикції Нідерландів, як і державне обвинувачення. В законодавстві цієї країни, пояснює перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук, є можливість заочного засудження на випадок, якщо підозрюваного не вдасться доправити до зали суду або хоча б забезпечити відеозв’язок із ним.

Конституція забороняє видавати наших громадян

«Наша Конституція забороняє нам видавати наших громадян, якщо з’ясується, що будуть засуджені громадяни України, вони можуть відбувати покарання за цим рішенням на території України», – каже Сторожук.

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Українська сторона, за його словами, матиме підготувати власне кримінальне провадження та передати всі наявні матеріали прокуратурі Нідерландів. Після чого прокурор Нідерландів, опрацювавши доказову базу, спрямовує обвинувальний акт до суду.

Якщо виконання вироку суду має відбуватись на українській території, суд направить його до України для виконання. Для випадків, якщо обвинувачувані перебуватимуть на непідконтрольних територіях, є інструмент заочного засудження.

«Це – та сама процедура, яка існує на сьогоднішній день за міжнародно-правовими угодами, коли, наприклад, в інших країнах засуджують наших громадян, ми звертаємось в рамках міжнародно-правової допомоги до правоохоронних органів будь-якої іншої країни, з якими в нас підписані двосторонні угоди, на підставі яких нашого громадянина можуть екстрадувати на територію України для відбуття покарання», – описує процес Сторожук.

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Попри те, що подібний механізм в міжнародному праві є, угода з Нідерландами певною мірою ексклюзивна, додає він, адже світова практика знає не так багато прикладів створення міжнародних слідчих груп.

«Така угода дозволяє нам на сьогоднішній день об’єктивно в рамках судового процесу дізнатися, хто ж дійсно винен у збитті «Боїнга» MH17».

Заступник генпрокурора підкреслює, що у справі MH17 українська сторона розслідує, власне, сам злочин, тоді як політичні претензії Росії висувають Австралія та Нідерланди.

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Ми не даємо політичних оцінок, ми здійснюємо слідство

«Ми в рамках міжнародної слідчої групи розслідуємо сам факт збиття. Ми не даємо політичних оцінок, ми здійснюємо слідство і процесуальне керівництво. В даному випадку було встановлено те, що слідство на сьогоднішній день могло опублікувати: про те, що цей «Бук» був завезений з території Росії, повернутий на територію Росії, що цей «Бук» належить 53-й курській бригаді Збройних сил Росії. Це те, що на сьогоднішній день слідство вважає за доцільне розсекретити і дати цю інформацію суспільству. Це абсолютно не означає, що в нас немає більше інформації», – зазначив він.

За словами Сторожука, ГПУ зібрала в рамках кримінальних проваджень чимало доказів причетності Збройних сил Росії до збиття малайзійського літака.

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Угода про кримінальне переслідування осіб, відповідальних за збиття літака, зараз є частиною кримінального провадження, тому не може бути оприлюднена, додає він. Проте обіцяє, що її повний текст стане доступний загалу після ратифікації Верховною Радою.

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Раніше Нідерланди вже заявляли, що не мають доказів провини Києва у зв’язку з катастрофою MH17 в липні 2014 року.

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.