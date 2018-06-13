Прокремлівська пропаганда обдурила сама себе – огляд від East Stratcom

На минулому тижні тема збиття літака рейсу MH17 та її розслідування знову зазнала дезінформації. Також ЗМІ Росії поширювали дезінформацію про рівень безробіття в ЄС. Детальніше – у звіті робочої групи East Stratcom Force, що інформує про «фейки» і дезінформацію у ЗМІ.

MH17

Міністерство оборони Росії відіграло провідну роль у подачі сфабрикованих доказів у рамках дезінформаційної кампанії щодо рейсу МН17, вважають автори огляду. Наприкінці травня Спільна слідча група на чолі із Нідерландами представила новий звіт про розслідування збиття літака. Тоді у Міністерстві оборони Росії заявили, що ракети виробництва 1986 року, якими було збито літак, були знищені в Росії після 2011 року. Цю заяву поширили RT, Sputnik, а згодом і ціла низка російськомовних ЗМІ.

​«Але згодом виявилося, що прокремлівська пропаганда обдурила сама себе. Зокрема, у звіті Bellingcat ідеться про те, що виробник «Буків», корпорація «Алмаз-Антей», використала для випробувань із приводу МН17 ракету, виготовлену в 1987 році, тобто на той момент ракеті було вже 28 років, і вона вже мала бути утилізована», – мовиться у звіті.

Таким чином, вважає робоча група East Stratcom, російські пропагандисти намагаються розмити факти, встановлені Спільною слідчою групою: про те, що рейс МН17 був збитий ракетою, запущеною з самохідної вогневої установки зенітно-ракетного комплексу «Бук» із території, контрольованої проросійськими бойовиками; що сама установка прибула з Росії і повернувся назад у Росію; що вона належить частині протиповітряної оборони Збройних сил Росії, розташованої в Курську.

«Економіка ЄС на межі колапсу»

На цьому тижні Міністерство оборони Росії активно займалося і іншим питанням. На телевізійному каналі «Звезда» розповіли, начебто Європейський парламент повідомив про проблему «тотального безробіття» в ЄС.

​«Насправді в Європейському парламенті розглядалось питання про рівень безробіття серед молоді у всіх державах-членах ЄС. За останні кілька років стан справ в цій галузі значно покращився (навесні 2013 року рівень безробіття серед молоді досяг піку в 23,8%, а до 2018 року різко знизився до 16,1%). Серед держав-членів ЄС ситуація із забезпеченням молоді роботою різниться кардинально від країни до країни. Найнижчий рівень безробіття серед молоді спостерігається в Чехії (5,8%) і Німеччині (6,6%), а найвищий – у Греції (43,7%), Іспанії (36,0%) та Італії (31,5%)», – наводять конкретні цифри у звіті.

Федеральне державне телебачення Росії також продовжило поширювати різні теорії щодо нападу в Солсбері і вказало на «ще одну цікавинку»: Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, нібито під час атаки в Солсбері було використано 100 грамів нервово-паралітичної речовини (в такому разі потерпіло б значно більше людей – ред.). Насправді ж ОЗХЗ ще на початку травня вказала, що в інтерв’ю The New York Times кількість речовини в грамах було названо помилково і що кількість використаної отруйної речовини слід вимірювати в міліграмах.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, – а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

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