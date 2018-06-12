Під Києвом з’явилась перша фан-зона ЧС-2018?

Цими днями деякі видання вийшли із заголовками про те, що в українському місті Ірпені під Києвом начебто встановили фан-зону чемпіонату світу-2018 із футболу, що має відбутися в Росії – країні-агресорі щодо України. Про це начебто свідчить фото із встановленим екраном біля одного із місцевих торговельно-розважальних центрів. Але, як повідомили в адміністрації ТРЦ, екран встановили з рекламною метою.

Видання «Вести» пише про це із посиланням на сайт «Правда Ірпеня». Наразі цей сайт вже видалив цю статтю, але вона залишилась у Google Cache.

«Біля ТРЦ «Жираф» в Ірпені, що по вулиці Соборній, 160, відкрили першу у місті фан-зону напередодні Чемпіонату світу 2018 року. Прихильники футболу, починаючи з 14 червня, зможуть дивитися перші матчі Чемпіонату світу 2018 року на екрані розміром 2,5 × 2 метри за будь-якої погоди, сидячи під великими тентами і замовляючи собі меню до вподоби», – повідомляли на сайті «Правда Ірпеня».

Адміністрація торговельно-розважального центру, біля якого встановлено згаданий екран, повідомила, що екран встановлено не для трансляції Чемпіонату світу з футболу-2018.

У міській раді Ірпеня заявили, що це не мають стосунку до цієї ініціативи, пише видання LIGA.net.

«За словами заступника мера міста Дмитра Христюка, це не ініціатива місцевої влади. Він зазначив, що, «можливо, хтось у приватному режимі планує організовувати». Чиновник уточнив, що він проти організації громадських заходів, пов’язаних із футбольним чемпіонатом, який проходить в Росії», – мовиться у повідомленні.

Близько шести тисяч українців поїдуть до Росії на фінал Чемпіонату світу з футболу – таку статистику наводить ФІФА. І українське МЗС, і експерти, і частина депутатів говорять про ризики для безпеки уболівальників і навіть про можливість їхнього арешту в Росії.