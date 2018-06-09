Справа MH17: родичі загиблих провели мовчазний протест біля посольства Росії в Гаазі

Біля посольства Росії в Гаазі (Нідерланди) родичі загиблих у катастрофі MH17 провели мовчазний протест.

Як повідомляє BBC, 8 червня вони виставили 298 білих стільців у парку навпроти будівлі посольства. На деяких стільцях лежали червоні троянди, а попереду – напис «Правосуддя для MH17».

Наприкінці травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії.

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Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося про те, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.