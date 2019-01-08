Нідерланди допоможуть рідним жертв MH17 домогтися компенсацій

Влада Нідерландів безкоштовно надасть юридичні послуги родичам загиблих в катастрофі літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року. Про це повідомив 7 січня міністр юстиції Нідерландів Ферд Граппергаус в листі, адресованому парламенту.

Мова йде про допомогу в складанні позовів про відшкодування шкоди і компенсації та підтримку їх в суді.

Родичі загиблих вже частково отримали виплати від «Малайзійських авіаліній» і страхових компаній.

Тепер мова йде про відшкодування шкоди безпосередньо винуватцями катастрофи, яких повинен встановити суд. Він відбудеться в Нідерландах, час початку процесу поки не оголошено – оскільки ще не завершилося розслідування. Міністр юстиції зазначив, що воно має закінчитися найближчим часом, найімовірніше, наступного року.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Раніше і лідери країн ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність у справі про катастрофу літака рейсу MH17.

Навесні міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

Конкретних винних осіб у доповіді не названо. Після публікації звіту Нідерланди й Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу літака, жертвами якої стали 298 людей, переважно – громадяни Нідерландів.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.