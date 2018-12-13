«#КиевСбилБоинг»: дослідження показало, як діяли проросійські тролі в Twitter

Профілі, пов’язані з російським «Агентством інтернет-досліджень», зробили майже 755 тисяч дописів у мікроблозі Twitter, щоб вплинути на порядок денний в Україні – про це йдеться в дослідженні проекту VoxUkraine. При цьому акаунти були особливо активними після збиття малайзійського «Боїнгу» на Донбасі. Автор дослідження Олександр Надельнюк стверджує: іноді відрізнити справжнього користувача соцмережі від спеціально створеної сторінки, якою керують з «фабрики тролів», складно, тому варто критично ставитись до всієї інформації в інтернеті.

У жовтні 2018-го Twitter оприлюднив архіви з твітами, які пов'язують із російським «Агентством інтернет-досліджень», а також окремий архів дописів з Ірану.

«Ці набори даних містять всі публічні, не видалені твіти та медіа (тобто зображення і відео) з акаунтів, які, як ми вважаємо, пов’язані з інформаційними операціями, які підтримує державна влада», – йшлося в заяві керівництва соцмережі.

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«Агентство інтернет-досліджень» базується в російському Санкт-Петербурзі. Його підозрюють у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. Відповідних висновків дійшов спеціальний прокурор США Роберт Мюллер у своєму обвинувальному акті у цій справі.

В архіві «Агентства інтернет-досліджень» – близько 9 мільйонів дописів. За висновками VoxUkraine, близько 775 тисяч із них стосувались України. Ці дописи шукали за допомогою ключових слів.

Хоча дослідження охоплює період з 2010-го до 2018 року, автори звертають увагу на те, що активність тролів посилилася після так званого «референдуму», який Росія організувала в українському Криму – 17 березня 2018 року. До початку Революції гідності максимальну кількість публікацій фіксували в день виборів до Верховної Ради України у 2012 році – 90 твітів.

«Фабрика тролів», клієнт-сервіси, російські ЗМІ

Рекордною за вісім років, пишуть автори дослідження, виявилася активність твіттер-тролів на наступний день після збиття малайзійського «Боїнгу» 17 липня 2014 року – тоді всі триста пасажирів і членів екіпажу загинули. 18 і 19 липня з акаунтів, які потрапили у вибірку дослідження, оприлюднили 44 тисячі і 25 тисяч дописів відповідно.

Згідно з матеріалом VoxUkraine, у дописах використали 6200 хештегів. Найпопулярніші з них з’явилися саме після падіння малайзійського літака і звинувачують Україну в трагедії:

#ПровокацияКиева – використаний 22,3 тисячі разів

#КиевСбилБоинг – 22,1 тисячі разів

#КиевСкажиПравду – 21,9 тисячу разів

Ці хештеги використовували 327 акаунтів. Найбільш активний із них із 18 по 20 зробив 296 дописів за один день. Загалом 277 профілів із тих, які використовували ці хештеги, протягом 18-20 липня написали 196 і більше твітів кожен. Це, за словами автора дослідження, аналітика Олександр Надельнюк, забагато як для реальної людини.

Звичайна людина не буде «твітити» безкінечно протягом дня

«Зазвичай кожен день було 200-300 твітів, сумарно понад 1000 акаунтів. То це активність нормальна, можна її такою вважати. Звичайна людина не буде «твітити» безкінечно протягом дня, в неї якісь справи чи ще щось. А коли ми почали досліджувати 18 липня (2014 року – ред.), коли було 44 тисячі акаунтів, то я знайшов, що там було 300 акаунтів, які взагалі писали в цей день, з цієї вибірки. І потім я знайшов, що, якщо проранжувати кількість твітів на день всіх цих акаунтів, то вийшло, що 277 акаунтів твітили більше ніж 196 твітів на день», – порівнює він.

Таку продуктивність аналітик пояснює використанням «фабрики тролів»: групи людей, в чиї обов’язки входить публікувати дописи на певну тематику.

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Крім того, він звертає увагу на використання клієнт-сервісів, які дозволяють одній людині керувати кількома сторінками.

Так, згідно з дослідженням, за допомогою програми token_app за 18-19 липня оприлюднили 28,5 тисяч дописів, а через аналогічний сервіс twisofter – 30,5 тисяч. Обидва сервіси були активними лише в липні 2014 року.

«Просто критично ставитись до всього, що пишуть в інтернеті»

Ще однією прикметною деталлю стало те, що акаунти виявилися прихильниками російських медіа: поширювали їхні новини, хоч і не багато разів, проте синхронно.

Наприклад, 18 із 19 поширень допису російського інформаційного агентства «РИА Новости» сталися одночасно – о 16:25 28 вересня 2015 року, зазначають дослідники.

На думку Надельнюка, така синхронність – ще одна ознака спланованої інформаційної кампанії.

Це була акція, спланована, щоб поширити інформацію щодо винуватості Києва у збитті «Боїнга»

«Вона (інформаційна атака – ред.) спрямована в першу чергу на людей, які знають російську мову. Відповідно, їм, наприклад, у Twitter-трендах буде висвітлюватись тег #КиевСбилБоинг або якийсь інший популярний твіт. Це була, на нашу думку, акція, спланована, щоб вплинути і поширити інформацію щодо винуватості Києва у збитті «Боїнга», – розповідає аналітик.

Він не береться прогнозувати, чи будуть подібні хвилі активності акаунтів у Twitter в майбутньому – ті сторінки, які потрапили у вибірку, соцмережа вже видалила.

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За словами фахівця, іноді для пересічного користувача неможливо розрізнити, належить сторінка живій людині чи є частиною «фабрики тролів». Тому варто ставитись критично до будь-яких фактів чи ідей, які поширюються соцмережами.

«Неозброєним оком не можна визначити, чи дійсно це людина, якщо дійсно якась компанія використовує дуже розкручені акаунти, в яких є давня історія, багато публікацій, є фотографія. Напевно, є якісь гіди, які допоможуть розпізнати дуже погані випадки, дуже погано оформлені боти. Але якщо це дуже гарно виконана робота, то це дуже складно, і потрібно просто критично ставитись до всього, що пишуть в інтернеті, говорять по телебаченню. І, відповідно, перевіряти інформацію», – радить Надельнюк.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Раніше і лідери країн ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність у справі про катастрофу літака рейсу MH17.

Навесні міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

Конкретних винних осіб у доповіді не названо. Після публікації звіту Нідерланди й Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу літака, жертвами якої стали 298 людей, переважно – громадяни Нідерландів.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.