Російські інтернет-тролі цілять у британського прем’єра

Російські інтернет-тролі, намагаючись посіяти розбрат і суперечки у британському суспільстві, останнім часом обирали своїми цілями провідних політиків Сполученого Королівства, депутатів парламенту та помітних постатей громадського життя Великої Британії. Зокрема, такі дії пoчали регулярно відбуватися у соціальній мережі Twitter. Йдеться про базоване у Санкт-Петербурзі так зване «Агентство інтернет-досліджень» (АІД), відоме ще під назвою «Главсеть». Поміж британських цілей «АІД» – прем’єр-міністр Тереза Мей, лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін, міністр фінансів тіньового уряду Джон МакДоннелл та екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Британії Боріс Джонсон.

Британський міжпартійний суспільно-дослідний інститут Demos проаналізував більш ніж 9 мільйонів дописів у соціальній мережі Twitter, що надійшли з понад 3800 облікових записів, які заблокувала соцмережа і які пов’язані з російським «Агентством інтернет-досліджень». За даними аналізу, здійсненого британськими фахівцями з кібернетичної безпеки, провідник опозиційної Лейбористської партії, доволі суперечливий британський політик лівацького спрямування Джеремі Корбін став «найпопулярнішим» поміж російських інтернет-тролів, що діяли у «промислових» масштабах. Його ім’я найбільше згадується у ретвітах кремлівських інтернет-тролів, які також прямо репостили твіти лідера британських лейбористів. Варто додати, що Корбін, на відміну від багатьох британських політиків, досі відкрито не засудив російської причетності до збиття на сході України пасажирського літака рейсу МН17, а також неодноразово висловлював сумніви щодо ролі Кремля у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в англійському місті Солсбері.

Другою за популярністю поміж російських інтернет-тролів, згідно з дослідженням інституту Demos, стала британська прем’єр-міністр Тереза Мей, різноманітні твіти якої було поширено з коментарями, іноді ворожими чи такими, що ставлять під сумнів слова британського керівника. Далі у списку «популярності» йдуть міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів Джон МакДоннелл та доволі відвертий у своїх висловлюваннях і твітах мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон. Саме постать Джонсона розглядають нині у Британії як основного претендента на посаду лідера консерваторів і потенційного прем’єра Сполученого Королівства у світлі незадоволення кроками Терези Мей щодо «розлучення» Британії з Європейським союзом.

Проте, схоже, російських тролів цікавлять не лише політики найвищого щабля британських парламентських та урядових кіл. Наприклад, доволі часто тролі з «АІД» спрямовують свою увагу на політичні постаті Великої Британії, які перебувають у певному затінку. Доволі активно російські інтернет-тролі перепощують твіти провідника меншої парламентської партії ліберал-демократів Тіма Фаррона та заступника голови Лейбористської партії, також доволі суперечливого політика, Тома Вотсона. Саме суперечливість у заявах і оцінках, а також, до певної міри, у поведінці британських політиків особливо приваблює підрозділи російської фабрики тролів.

Прикладом цього може стати постать колишнього депутата британського парламенту від Лейбористської партії, українця за походженням, Саймона Данчука. Річ у тім, що Данчука звільнили з лав партії за участь у скандалі, пов’язаному з його стосунками з молодою жінкою з його виборчого округу на півночі Англії. Це стало причиною того, що твіти Данчука поширювалися російськими тролями з коментарями, у яких щоразу підкреслювалось українське походження цього британського політика, яке напряму пов’язувалось у твітах та ретвітах із його суперечливою поведінкою та скандалом, до якого його було втягнуто.

Усе на користь Кремля

Представник міжпартійного суспільно-дослідного інституту Demos Ієн Мор зазначає, що російські інтернет-тролі можуть «вчепитися» до будь-чого, що може «підспівувати» тому, що лунає з Кремля. Зокрема, це стосується і України. Подання України і усього українського у негативному світлі цілком збігається з наративом Москви.

«Багато з того, що привертає увагу російських інтернет-тролів, може і використовується для пропаганди і просування кремлівської версії подій. Тут активно проштовхуються проросійські теми, здійснюються ретвіти антиукраїнських статей, і, навпаки, схвальним потоком подаються якісь прихильні до Кремля матеріали», – каже представник британського міжпартійного суспільно-дослідного інституту Demos Ієн Мор.

Загалом, на думку британських фахівців, увага російських інтернет-тролів до постатей британської політики пов’язується з намаганням Москви посіяти недовіру до політикуму Сполученого Королівства шляхом вишукування будь-яких суперечностей і поширення поглядів, які сіяли б розбрат та розмежування у британському суспільстві. І тут ідеться навіть не стільки про розповсюдження фейкових новин, як про намагання збільшити гучність і активність поширення політичних поглядів, які б нацьковували одну частину британського суспільства на іншу.

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