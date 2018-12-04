На Чернігівщині викрили понад 40 інтернет-сторінок, які поширювали панічні настрої серед населення

У Чернігівській області викрили понад 40 фейкових інтернет-сторінок, через які після введення воєнного стану поширювали панічні настрої серед населення. Про це розповіли на засіданні Ради оборони області.

«У соціальних мережах виявлено більше 40 фейкових сторінок, зміст яких носив провокаційний характер та був спрямований на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівщини», – ідеться у повідомленні.

Як підкреслили у прес-службі Оперативного командування «Північ», загалом ситуація на кордоні з Росією у межах Чернігівської області є контрольованою.

«Рада оборони області вчергове звернулася до жителів регіону з проханням не піддаватися на будь-які інформаційні провокації», – зазначили у прес-службі.

26 листопада Верховна Рада після нападу Росії на українські кораблі проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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