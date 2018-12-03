Тролі Путіна і вибори в Україні: Москва прагне посіяти зневіру серед українців

(Рубрика «Точка зору»)

Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Україні на всіх напрямках. До гібридної війни Москва додала ще й кібервійну, коли російські хакери неодноразово вчиняли напади на сайти українських державних установ і організацій, намагаючись дестабілізувати роботу інституції та інфраструктури Української держави.

Напередодні президентських і парламентських виборів в Україні гостро постає питання, чи можуть російські інтернет-тролі істотно вплинути на українські вибори?

Та чи здатна сьогодні Україна протидіяти подібним масовим інформаційним нападам?

Якщо подивитися на негативні коментарі під статтями на популярних українських сайтах, можна відразу побачити там присутність активних «бійців» із пропагандистського війська Путіна.

​Москва прагне посіяти зневіру і політичну апатію серед українських виборців

Інформаційна пропаганда Москви широко поширюється і в соціальних мережах, котрі популярні в Україні, – Facebook і Twitter, в намаганні маніпулювати поглядами потенційних виборців, поширюючи дезінформацію, чутки і неправду.

При цьому акцентування уваги робиться на ті сайти, де присутній політично зацікавлений користувач. І спроби розповсюдження неправди лавиноподібно зростатимуть, чим ближче буде до дня виборів.

Також не варто відкидати можливість появи фейкових копій популярних сайтів, котрі можуть створюватися для того, щоб з них почали масово передруковувати «ексклюзивну» викривальну інформацію.

Поки ці підробки викриють, вони будуть здатні істотно підвищити рівень політичної поляризації українського суспільства.

А враховуючи той факт, що український сегмент Facebook і Twitter й досі модерується не з України, це відкриває додаткову можливість для зловживань тим, хто, з різних причин, будучи прихованим або відвертим прихильником Росії, почне інформаційно підігрувати Москві.

Підпорядкована Путіну «армія брехні» готується «зламати» українські вибори. Особливо це може бути небезпечно тоді, коли хтось від імені відомого українського політика чи журналіста відкриватиме перед виборами нові акаунти, і почне нав’язливо агітувати за його політичних опонентів.

Поки це виявиться і виправиться, пройде певний час, а шкоди іміджу людині, яка не знала, що робиться без її відома, буде нанесено багато.

Для Кремля важливо, скільки людей здатна «зачепити» його дезінформація

Якщо проаналізувати втручання російських тролів у політичні процеси в США, Великій Британії і низці інших держав західного світу, то можна спробувати вивести одну спільну закономірність, – зусилля Москви направляються не тільки на те, скільки читачів можуть отримати неправдиві повідомлення.

Звісно, це серйозне питання, але для Кремля не воно є найважливішим. Завдання безпосереднім виконавцям ставиться дещо іншим чином: важливо не тільки, скільки осіб побачать вашу інформацію, а скільки людей вона буде здатна «зачепити».

Тому в Росії можливість впливу інформації на підсвідомість її споживачів поставили на ідеологічний конвеєр.

Ті, хто моделював систему цілеспрямованого соціального впливу інформації на мізки користувачів, передбачали, що зміну ставлення до важливих питань неможливо отримати, просто застосовуючи випадкові інформаційні «вкидання» чи повідомлення.

Бо коли б це було так, то лавина інформації, з якою ми зіштовхуємося в повсякденному житті, легко б змінювала більшу частину наших переконань і принципів.

Люди рідше звертають увагу на повідомлення, які не відповідають їхнім переконанням. Але фейкова інформація підступно структурована таким чином, щоб зламати захисний код несприйняття, зародивши сумніви там, де здавалося все і так зрозуміло.

Гримуча суміш коктейлю з напівправди, відвертої брехні та фейкових новин здатна розчинити цілковиту впевненість у тому, що ці повідомлення є явною підробкою.

А коли «дані» і «факти» ще й неможливо швидко перевірити на достовірність, то виникає якщо не ілюзія довіри до них, то хоча б сумнів у тому, що ваше бачення конкретної ситуації не може бути піддане певній корекції.

Тут троль пробиває інформаційну оборону користувача інформацією та намагається через цю невеличку шпарину зароджених сумнівів пробитися до підсвідомості, пробуючи деформувати усталені погляди.

І тоді вже повідомлення з ворожих джерел починає деким сприйматися не зовсім критично.

Оскільки справжня його спрямованість завуальована таким чином, щоб відволікти увагу від закодованого в цій інформації запуску механізму саморуйнації віри в істинність поглядів на певне питання.

Росія хоче запустити процес нового «противсіхства»

Головним завданням російських тролів напередодні президентських і парламентських виборів буде спроба поляризувати українське суспільство, якомога більше політично розколоти соціум та нав’язати потенційним виборцям думку, що обирати все одно ні з кого, оскільки всі кандидати однакові і не відповідають вимогам та сподіванням громадян.

Щось на зразок нового «противсіхства», тільки з похибкою на політичну ситуацію в 2019 році.

Фрагментація українського політичного поля і нав’язування виборцям ідеологічного кліше, надісланого з Москви, може стати фатальним явищем, якщо цьому вчасно не поставити надійні заслони.

Тому питання засилля російських тролів в інтернеті має розглядатися в Україні, як агресія, котра несе прямі загрози національній безпеці.

У цьому контексті мусять бути вироблені єдині підходи для виявлення, викриття, блокування та нейтралізації інформації, котра поширюється російськими пропагандистами і здатна спровокувати дисфункцію, хаос або й параліч української демократії.

Росія розпочала холодну кібервійну проти України і Заходу. І першим кроком для нейтралізації цієї підривної діяльності могло б стати створення сайту «Антитроль», куди б оперативно ставилася вся наявна інформація про викритих тролів.

Оприлюднювались акаунти і ніки, які вони використовують у соціальних мережах і форумах, наводилися приклади поширення ними підривної інформації та оперативно відслідковувалася вся їхня шкідницька діяльність в Україні.

Не можна допустити, щоб втручання з Росії розхитувало українські національні традиції та інститути, при цьому нищачи паростки нової політичної культури, яким ще не вдалося в повній мірі закріпитися в українському політикумі.

Запущена Москвою російська тролівська машина, виконує роль руйнівника українського політичного поля, а тролі є безпосередніми агентами впливу, які порушуючи правила соціальної інформаційної мережі, поширюють у своїх коментарях відвертий спам.

Унеможливлюючи цим корисні обговорення, незаангажовані дискусії і конструктивний обмін думками, котрі могли б бути, якби через провокаційні повідомлення процес цього обговорення не був направлений у потрібне для кремлівців русло.

Враховуючи той факт, що тролінгова пропаганда з Росії буде тільки наростати, виникає потреба розробки комплексного підходу для нейтралізації цієї неприхованої агресії.

Україна зобов’язана захищати інтереси своїх громадян. І немає жодних причин, чому інтернет мусить бути майданчиком для дезінформаційної вакханалії платних пропагандистів із Ольгіна.

Віктор Каспрук – незалежний політолог

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода