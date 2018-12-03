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03 Грудень 2018, Київ 21:32
Війна

Війна з Росією. Кого викликає на збори Генштаб ЗСУ?

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко під час навчань на полігоні з бойовою стрільбою. Чернігівщина, 3 грудня 2018 року

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Гості програми «​Ваша Свобода»​: Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу; Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

Збройні cили України почали збори резервістів першої черги. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, військових повезуть на навчання на полігони для підвищення боєготовності. Тривалість зборів – до 20 діб. Усе це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України.

Ваша Свобода | Війна з Росією. Кого викликає на збори Генштаб ЗСУ?
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Ваша Свобода | Війна з Росією. Кого викликає на збори Генштаб ЗСУ?
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Олександр Лащенко: Пане Шидлюх, від 3 грудня відбуваються збори. Це не означає часткової, а тим більше повної мобілізації. Оперативний резерв першої черги ЗСУ – хто це?

У складі бригад з резервістами будуть проводитися збори впродовж 15 діб. На навчальних центрах – впродовж 20 діб
Віктор Шидлюх

Віктор Шидлюх: Звісно, це різні речі. Є плани проходження зборів, які викликані оголошенням правового режиму воєнного стану в 10 областях України. Воєнний стан викликаний відкритою агресією Російської Федерації проти трьох суден ВМС України, які росіяни обстріляли і захопили в полон наших військовослужбовців, щодо яких застосовується психологічний тиск. Ці так звані «зізнання» – пряме порушення Женевської конвенції від 1949 року про правила поводження з військовополоненими, стаття 99 яких забороняє тиск на військовослужбовців з метою примушувати їх визнавати провину.

(Повна версія програми)

Ці «визнання» абсолютно абсурдні. Наприклад, один із військовослужбовців «визнає» (це матрос) «порушення» ним держкордону. По-перше, кордону Російської Федерації там не існувало, по-друге, якби й існував, то військовим суднам, згідно з міжнародним законодавством, пропонують вийти з територіальних вод. Російська Федерація поранила 6 наших військовослужбовців, зараз приховує місце перебування 24. Двоє – з СБУ і 22 – із ВМС України...

Оперативний резерв першої черги – це військовослужбовці, які призначені в бойові бригади. У складі бригад з ними будуть проводитися збори впродовж 15 діб. На навчальних центрах– впродовж 20 діб. В областях, де введений правовий режим воєнного стану, проводитимуть збори з військовозобов’язаними, призначеними до складу підрозділів бригад, батальйонів територіальної оборони. А підрозділи забезпечення – резерв другої черги.

– Пане Козій, наскільки саме зараз, у ці дні, загроза із Росії? Звісно, Росія завжди загрожує Україні. Уже п’ятий рік! А саме зараз на часі такі рішення, на ваш погляд? І ви підтримуєте рішення, що у віковому цензі (16-60 років) росіянам заборонили відвідувати Україну, крім «гуманітарних причин»?

Ігор Козій: Звісно, що на часі. Єдине, що з великим запізненням те, що проводять ЗСУ. Слава Богу, що почали проводити, що почали людей призивати. Тобто ЗСУ починають набирати певні оберти. Це може тільки радувати.

ЗСУ не треба заважати – вони знають, що роблять. Їх треба чітко профінансувати, не дати можливості, щоб ці гроші розікрали до кінця
Ігор Козій

Але не треба забувати, що війна у своїй діяльності, показовості більш гібридна. Військовий стан був би корисний у таких напрямках, як економічний, інформаційний. Є вже попередження громадянам Російської Федерації щодо перетину кордону з Україною. Я з «гуманітарними» причинами був би обережним. У нас вже є досвід «гуманітарних конвоїв». Що мене непокоїть, наприклад? Показали викладку, хто володіє обленерго. Інколи жалкуєш, що не введено військовий стан на Тернопільщині – там чітко видно, що громадяни Російської Федерації володіють певним серйозним стратегічним об’єктом.

Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва
Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

ЗСУ не треба заважати – вони знають, що роблять. Їх треба чітко профінансувати, не дати можливості, щоб ці гроші розікрали до кінця. Те, що ними сьогодні робиться – це абсолютно позитивний сигнал народу України. Решта, на жаль, залежить від Кабміну, президента.

– Пане Шидлюх, є масштабна загроза удару Росії зараз по Україні?

Не треба розганяти паніку, що нібито завтра вже війна і літаки будуть бомбити.
Віктор Шидлюх

Віктор Шидлюх: Дехто спекулює на цьому і починає розганяти паніку, що вже на певному напрямку нібито розгорнулися сили агресора і готові до атаки. Вони завжди мали побудовані два ешелони – перший і другий корпус, обмежений контингент російський військ, який керується з Ростова-на-Дону (Донбас), а другий ешелон знаходиться за кордоном. Не треба розганяти паніку, що нібито завтра вже війна і літаки будуть бомбити. Загроза того, що можуть бомбити Україну, існувала з 2014 року.

Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу
Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу

Для введення масштабного воєнного стану по всій території України потрібно мати ресурси. Розганяють паніку, що відбиратимуть майно. Законом передбачено, що у випадку, якщо якесь майно і потребуватиметься, наприклад, автомобілі, то передбачається компенсація за їхню вартість. Але цього не буде у цих 10 областях. Плани розроблятимуть. Запровадження комендантської години розглядається у випадку, якщо буде ескалація, відкрита агресія. Тоді будуть вжиті усі заходи, передбачені законодавством.

Багато провокацій, багато людей розганяють «зраду». Одна з контор розганяє чутки. Потрібно повідомляти СБУ про всі такі випадки
Віктор Шидлюх

Військові адміністрації мають створюватися, органи управління заходами воєнного стану. Військовому командуванню надається право запроваджувати і підтримувати правовий режим воєнного стану. Ці всі заходи можуть планово вводитися, але наразі відпрацьовуватимуться саме органами управління. Наприклад, в певній області почали розміщувати військовослужбовців-резервістів. Не військові! Мабуть, з провокативною метою вирішили розміщувати у діючій школі. Це питання вчасно припинене, немає загрози навчанню дітей у школі.

Багато провокацій, багато людей розганяють «зраду». Одна з контор у Києві, яка надає позики, розганяє чутки, що нібито в неї з Генштабом заключний договір, і вони будуть Генштабу списки неплатників подавати, хто заборгував. Ні з якими сумнівними конторами Генштаб жодних договорів не укладає, а керується виключно законодавством України. Потрібно повідомляти СБУ про всі такі випадки. Оскільки це дійсно «ноги ростуть» з Російської Федерації.

Ігор Козій: Те, що ми почули про 900 танків вздовж кордону, шалену кількість військ, то це почули не англійською мовою, а українською. Це розганяння «зради» починається – першим цим займався секретар РНБО. Незрозуміло, які дії сьогодні робить влада, щоб захистити нас з вами?

Ми про російську загрозу говорили у своїх кабінетах з 1992 року. І це не чули ті, хто сьогодні знаходиться при владі. Треба обмеження? Так, треба. Ясно, що у політиків виникають побоювання стосовно того, що можуть бути відтерміновані президентські вибори. Це виправдане явище. Політики знайшли можливість і домовилися у Верховній Раді. На мій погляд, цей компроміс передбачений Конституцією.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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