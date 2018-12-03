Війна з Росією. Кого викликає на збори Генштаб ЗСУ?

Гості програми «​Ваша Свобода»​: Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу; Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

Збройні cили України почали збори резервістів першої черги. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, військових повезуть на навчання на полігони для підвищення боєготовності. Тривалість зборів – до 20 діб. Усе це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України.

Олександр Лащенко: Пане Шидлюх, від 3 грудня відбуваються збори. Це не означає часткової, а тим більше повної мобілізації. Оперативний резерв першої черги ЗСУ – хто це?

У складі бригад з резервістами будуть проводитися збори впродовж 15 діб. На навчальних центрах – впродовж 20 діб

​Віктор Шидлюх: Звісно, це різні речі. Є плани проходження зборів, які викликані оголошенням правового режиму воєнного стану в 10 областях України. Воєнний стан викликаний відкритою агресією Російської Федерації проти трьох суден ВМС України, які росіяни обстріляли і захопили в полон наших військовослужбовців, щодо яких застосовується психологічний тиск. Ці так звані «зізнання» – пряме порушення Женевської конвенції від 1949 року про правила поводження з військовополоненими, стаття 99 яких забороняє тиск на військовослужбовців з метою примушувати їх визнавати провину.

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Ці «визнання» абсолютно абсурдні. Наприклад, один із військовослужбовців «визнає» (це матрос) «порушення» ним держкордону. По-перше, кордону Російської Федерації там не існувало, по-друге, якби й існував, то військовим суднам, згідно з міжнародним законодавством, пропонують вийти з територіальних вод. Російська Федерація поранила 6 наших військовослужбовців, зараз приховує місце перебування 24. Двоє – з СБУ і 22 – із ВМС України...

Оперативний резерв першої черги – це військовослужбовці, які призначені в бойові бригади. У складі бригад з ними будуть проводитися збори впродовж 15 діб. На навчальних центрах– впродовж 20 діб. В областях, де введений правовий режим воєнного стану, проводитимуть збори з військовозобов’язаними, призначеними до складу підрозділів бригад, батальйонів територіальної оборони. А підрозділи забезпечення – резерв другої черги.

– Пане Козій, наскільки саме зараз, у ці дні, загроза із Росії? Звісно, Росія завжди загрожує Україні. Уже п’ятий рік! А саме зараз на часі такі рішення, на ваш погляд? І ви підтримуєте рішення, що у віковому цензі (16-60 років) росіянам заборонили відвідувати Україну, крім «гуманітарних причин»?

Ігор Козій: Звісно, що на часі. Єдине, що з великим запізненням те, що проводять ЗСУ. Слава Богу, що почали проводити, що почали людей призивати. Тобто ЗСУ починають набирати певні оберти. Це може тільки радувати.

ЗСУ не треба заважати – вони знають, що роблять. Їх треба чітко профінансувати, не дати можливості, щоб ці гроші розікрали до кінця

Але не треба забувати, що війна у своїй діяльності, показовості більш гібридна. Військовий стан був би корисний у таких напрямках, як економічний, інформаційний. Є вже попередження громадянам Російської Федерації щодо перетину кордону з Україною. Я з «гуманітарними» причинами був би обережним. У нас вже є досвід «гуманітарних конвоїв». Що мене непокоїть, наприклад? Показали викладку, хто володіє обленерго. Інколи жалкуєш, що не введено військовий стан на Тернопільщині – там чітко видно, що громадяни Російської Федерації володіють певним серйозним стратегічним об’єктом.

ЗСУ не треба заважати – вони знають, що роблять. Їх треба чітко профінансувати, не дати можливості, щоб ці гроші розікрали до кінця. Те, що ними сьогодні робиться – це абсолютно позитивний сигнал народу України. Решта, на жаль, залежить від Кабміну, президента.

​– Пане Шидлюх, є масштабна загроза удару Росії зараз по Україні?

Не треба розганяти паніку, що нібито завтра вже війна і літаки будуть бомбити.

​Віктор Шидлюх: Дехто спекулює на цьому і починає розганяти паніку, що вже на певному напрямку нібито розгорнулися сили агресора і готові до атаки. Вони завжди мали побудовані два ешелони – перший і другий корпус, обмежений контингент російський військ, який керується з Ростова-на-Дону (Донбас), а другий ешелон знаходиться за кордоном. Не треба розганяти паніку, що нібито завтра вже війна і літаки будуть бомбити. Загроза того, що можуть бомбити Україну, існувала з 2014 року.

Для введення масштабного воєнного стану по всій території України потрібно мати ресурси. Розганяють паніку, що відбиратимуть майно. Законом передбачено, що у випадку, якщо якесь майно і потребуватиметься, наприклад, автомобілі, то передбачається компенсація за їхню вартість. Але цього не буде у цих 10 областях. Плани розроблятимуть. Запровадження комендантської години розглядається у випадку, якщо буде ескалація, відкрита агресія. Тоді будуть вжиті усі заходи, передбачені законодавством.

Багато провокацій, багато людей розганяють «зраду». Одна з контор розганяє чутки. Потрібно повідомляти СБУ про всі такі випадки

Військові адміністрації мають створюватися, органи управління заходами воєнного стану. Військовому командуванню надається право запроваджувати і підтримувати правовий режим воєнного стану. Ці всі заходи можуть планово вводитися, але наразі відпрацьовуватимуться саме органами управління. Наприклад, в певній області почали розміщувати військовослужбовців-резервістів. Не військові! Мабуть, з провокативною метою вирішили розміщувати у діючій школі. Це питання вчасно припинене, немає загрози навчанню дітей у школі.

Багато провокацій, багато людей розганяють «зраду». Одна з контор у Києві, яка надає позики, розганяє чутки, що нібито в неї з Генштабом заключний договір, і вони будуть Генштабу списки неплатників подавати, хто заборгував. Ні з якими сумнівними конторами Генштаб жодних договорів не укладає, а керується виключно законодавством України. Потрібно повідомляти СБУ про всі такі випадки. Оскільки це дійсно «ноги ростуть» з Російської Федерації.

Ігор Козій: Те, що ми почули про 900 танків вздовж кордону, шалену кількість військ, то це почули не англійською мовою, а українською. Це розганяння «зради» починається – першим цим займався секретар РНБО. Незрозуміло, які дії сьогодні робить влада, щоб захистити нас з вами?

Ми про російську загрозу говорили у своїх кабінетах з 1992 року. І це не чули ті, хто сьогодні знаходиться при владі. Треба обмеження? Так, треба. Ясно, що у політиків виникають побоювання стосовно того, що можуть бути відтерміновані президентські вибори. Це виправдане явище. Політики знайшли можливість і домовилися у Верховній Раді. На мій погляд, цей компроміс передбачений Конституцією.