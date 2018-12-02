Керченська криза: чому командування проігнорувало безпечний маршрут для моряків

24 полонені моряки, шестеро поранених, втрата двох артилерійських катерів і буксира – такі наслідки невдалої спроби української корабельної групи ВМС пройти через Керченську протоку в Азовське море. Чому командування ЗСУ пішло на такий ризикований крок? Які існують альтернативні варіанти транспортування кораблів в Азовську акваторію? І чи все було зроблено для захисту українських військових? З’ясовували журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Російський прикордонний корабель «Дон» таранить український буксир «Яни Капу», який в супроводі двох броньованих катерів прямує в бік Керченської протоки. Ці кадри облетіли весь світ.

Але це був тільки початок агресивних дій Російської Федерації в Чорному морі. Окрім кораблів ФСБ і Чорноморського флоту в операції проти українців залучили також російські винищувачі, штурмовики і бойові вертольоти.

Зупинити корабельну групу ВМС росіяни змогли тільки чергою з 30-міліметрової гармати.

Росія вела вогонь по бойовій рубці, де знаходились члени екіпажу катера ​

«Російська сторона вела вогонь по бойовій рубці, де перебували члени екіпажу катера. Все це робилось для того, щоб завдати максимального ураження не лише військовій техніці, але й персоналу, який знаходився на борту бойового катера», – наголошує колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Зрештою, росіяни захопили три українські кораблі. Їх доправили в окуповану Керч. Під арештом – 24 українських військовослужбовці, яких звинуватили у незаконному перетині кордону. То чому ж командування ВМС зважилося на такий ризикований маневр, відправивши українських моряків з Чорного моря в Азовське?

Ми мали показати обличчя в Керченській протоці

«По-перше, вже був прохід катерів через Керченську протоку. А, по-друге, ми мали показати своє обличчя в Керченській протоці і в Азовському морі. І показати, на що спроможні ці катери», – зазначив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

Українські військові кораблі дійсно одного разу вже проходили під Керченським мостом. У вересні цього року буксир «Корець» і пошуково-рятувальне судно «Донбас» перетнули протоку. Але, як зазначають військові фахівці, це не бойові кораблі, можливо, тому росіяни і дозволили їм здійснити перехід.

«Катери «Гюрза», які мають озброєння, становлять більшу загрозу. Тому, на мій погляд, цю ситуацію треба було прораховувати, розуміти всі ризики і загрози, які можуть виникнути», – каже командувач ВМС ЗСУ у 2014-2016 роках Сергій Гайдук.

Під час першого переходу додаткову безпеку суднам гарантували добре озброєні бійці протидиверсійного загону ВМС, що були на борту. Цього разу, вважає Гайдук, допомога могла надійти з повітря. Але, як заявили військові, українську авіацію залучати не стали, оскільки анексований Крим, буквально, нашпигований російськими засобами протиповітряної оборони.

Штурмовики і ударні вертольоти – це певний елемент психологічного тиску на молодих командирів цих катерів

«Виникає питання: навіщо росіянам було застосовувати в Керченській протоці штурмовики і ударні вертольоти – це є певний елемент психологічного тиску на молодих командирів цих катерів. А друге, на мій погляд, якби я поставив себе на місце цієї молодої людини, то коли літає поруч мій штурмовик або бомбардувальник, я би почував себе значно впевненіше, що я не залишений один на один з ситуацією», – зазначає Сергій Гайдук.

Також досі малі броньовані артилерійські катери, один з яких і атакували росіяни, не до кінця озброєні. В їхньому арсеналі бракує найпотужнішої, передбаченої проектом, зброї – протитанкових ракетних комплексів.

«Ми працюємо з КБ «Південне» і з різними нашими компаніями, може і КБ «Луч» зробить таку ракету, і вона буде влучати в морську ціль в автономному режимі. Ми чекаємо хто це зробить», – каже заступник генерального директора заводу «Кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко.

Оглядачі відзначають, обравши саме такий маршрут для переміщення кораблів, ЗСУ практично позбавили себе можливості захистити судна в разі нападу.

«Навіть якби ми вивели весь ВМС, підняли винищувальну і бомбардувальну авіацію, ми б все одно зіткнулися з ворогом на «його» території. Там, де в нього є прикриття з берегу за допомогою ЗРК С-300, С-400, «Буків», за допомогою винищувальної авіації, яка значно сучасніша за нашу, і в десятки разів переважними надводними силами», – зауважує голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Та чи є інший шлях в Азовське море, де артилерійські катери повинні були стати частиною нової військово-морської бази? Сергій Гайдук запевняє – значно більш безпечним є маршрут суходолом. Саме так – на трейлерах, в Азовську акваторію на початку вересня цього року доправили два ідентичні катери – «Кременчук» і «Лубни».

Я би приймав рішення прагматичне – передислокація автомобільним шляхом

«Я би ухвалював рішення прагматичне – передислокація автомобільним шляхом. Тобто на виході, як командир, я мав би чотири катери, які могли б виконувати завдання. Мені здається, треба бути прагматиком, а не виконувати завдання будь-якою ціною», – каже Сергій Гайдук.

Такий ризикований крок, додає Гайдук, міг бути пов’язаний з ціллю операції, що не обмежувалася лише переміщенням катерів.

Звісно, що був розрахунок принаймні отримати певні політичні дивіденди з такого проходу

«Було швидше за все три-чотири варіанти розвитку подій, кожен з них в тій чи іншій мірі влаштовував Україну. І, звісно, що був розрахунок принаймні отримати певні політичні дивіденди з такого проходу. Вони могли б бути інформаційні, якщо б катери пройшли, це могли б бути докази порушень правил проходу Керченської протоки, це могло б бути те, що відбулось зараз. Тому, звісно, якщо пускають морем, то мають певний розрахунок», – каже Ігар Тишкевич.

Один із захоплених росіянами українських моряків – старший матрос катера «Нікополь» В’ячеслав Зінченко. «Донбас.Реалії» познайомилися з військовим цього літа. Напередодні Дня ВМС України боєць готувався до подвійного свята.

«Катер новий, побудований в цьому році. Тобто, завтра на ньому підніметься прапор військово-морського флоту, і він вже стане бойовою одиницею», – розповідав Зінченко.

Моряк розказав як впродовж кількох місяців проходив держвипробування на вже рідному «Нікополі», і що очікує від майбутньої роботи: «Служба на морі дуже цікава. Особливо на довгих виходах. Виконання якихось бойових завдань, ті ж навчання. Все це дійсно дуже цікаво, особливо з іноземцями».

Зустріч зі східними сусідами закінчилася для В’ячеслава арештом і тепер він в московському слідчому ізоляторі «Лефортово». Захоплений катер «Нікополь» залишився в анексованій Керчі, і коли моряк знову зможе ступити на його борт зараз не візьметься прогнозувати ніхто.

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