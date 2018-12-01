Напад Росії на кораблі України призвів до «холодної війни» Трампа і Путіна

Президент Сполучених Штатів під час церемонії фотографування на саміті «Великої двадцятки» пройшов повз президента Російської Федерації, не приділивши Путіну ані уваги, ані рукостискання. Ще кілька днів тому, до конфлікту у Керченській протоці, коли сторони активно працювали над підготовкою зустрічі Трампа і Путіна в Буенос-Айресі, такого демонстративного ігнорування президент Росії і припустити не міг. Але все швидко змінилося.

Тепер у Кремля два важливі завдання. Перше – це довести, що Трамп все ж не ігнорує Путіна. Міф про «президента великої держави» передбачає що із Путіним можуть конфліктувати, але його не можуть не помічати. Тому члени російської делегації – і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, і його помічник Юрій Ушаков активно поширюють у медіа повідомлення, що Трамп з Путіним все ж привіталися, але цього чомусь ніхто не побачив. Андерсенівська казка про голого короля перемістилася до Аргентини!

Друга мета – це довести, що причиною скасування зустрічі були не піратські дії Москви у Керченській протоці, а якісь «внутрішньополітичні обставини» у самих США. Саме про це говорила після рішення Трампа прес-секретар російського МЗС Марія Захарова, саме на цьому роблять акцент російські пропагандисти. Але що цікаво – сам Трамп продовжує наполягати на тому, що причиною скасування його зустрічі з Путіним стала саме ситуація у Чорному морі. Він не тільки написав про це в соціальних мережах, але і наголосив у Буенос-Айресі після переговорів із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Чіткий сигнал Путіну

У Кремлі, схоже, не можуть зрозуміти однієї простої істини. Конфлікт у Керченській протоці для Трампа – це теж внутрішньополітичні обставини. Трампу абсолютно не потрібно, щоб опоненти звинувачували його у потуранні Путіну в момент, коли росіяни без всяких причин захоплюють українські кораблі і заарештовують екіпажі. Президент США хоче уникнути таких звинувачень – і тому в Аргентині він цурається не тільки Путіна, а й саудівського принца-наступника Мухаммеда бін Салмана аль-Сауда, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста. І в результаті «царю Владіміру» і принцу Мухаммеду доводиться спілкуватися один з одним.

Ця «холодна війна» президентів не означає, що Трамп і Путін більше не зустрінуться. Просто американський президент міг розраховувати, що його діалог із російським колегою буде відбуватися в атмосфері врегулювання конфліктів, деескалації, а не нової ескалації. Відмова від діалогу – це чіткий сигнал: якщо Путін хоче, щоб його помітили, він повинен відмовитися від агресивної політики. Ну і, звичайно, повернути на Батьківщину українських моряків і захоплені кораблі. Про це американський президент сказав недвозначно.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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