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01 Грудень 2018, Київ 11:05
Політика

Напад Росії на кораблі України призвів до «холодної війни» Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп (праворуч) проходить повз президента Росії Володимира Путіна (ліворуч), коли учасники саміту «Групи двадцяти» готувалися до колективної фотографії. Аргентина, Буенос-Айресі, 30 листопада 2018 року

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Президент Сполучених Штатів під час церемонії фотографування на саміті «Великої двадцятки» пройшов повз президента Російської Федерації, не приділивши Путіну ані уваги, ані рукостискання. Ще кілька днів тому, до конфлікту у Керченській протоці, коли сторони активно працювали над підготовкою зустрічі Трампа і Путіна в Буенос-Айресі, такого демонстративного ігнорування президент Росії і припустити не міг. Але все швидко змінилося.

Тепер у Кремля два важливі завдання. Перше – це довести, що Трамп все ж не ігнорує Путіна. Міф про «президента великої держави» передбачає що із Путіним можуть конфліктувати, але його не можуть не помічати. Тому члени російської делегації – і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, і його помічник Юрій Ушаков активно поширюють у медіа повідомлення, що Трамп з Путіним все ж привіталися, але цього чомусь ніхто не побачив. Андерсенівська казка про голого короля перемістилася до Аргентини!

Президент США Дональд Трамп проходить повз президента Росії Володимира Путіна, коли учасники саміту «Групи двадцяти» готувалися до колективної фотографії. Аргентина, Буенос-Айресі, 30 листопада 2018 року
Президент США Дональд Трамп проходить повз президента Росії Володимира Путіна, коли учасники саміту «Групи двадцяти» готувалися до колективної фотографії. Аргентина, Буенос-Айресі, 30 листопада 2018 року

Друга мета – це довести, що причиною скасування зустрічі були не піратські дії Москви у Керченській протоці, а якісь «внутрішньополітичні обставини» у самих США. Саме про це говорила після рішення Трампа прес-секретар російського МЗС Марія Захарова, саме на цьому роблять акцент російські пропагандисти. Але що цікаво – сам Трамп продовжує наполягати на тому, що причиною скасування його зустрічі з Путіним стала саме ситуація у Чорному морі. Він не тільки написав про це в соціальних мережах, але і наголосив у Буенос-Айресі після переговорів із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Чіткий сигнал Путіну

У Кремлі, схоже, не можуть зрозуміти однієї простої істини. Конфлікт у Керченській протоці для Трампа – це теж внутрішньополітичні обставини. Трампу абсолютно не потрібно, щоб опоненти звинувачували його у потуранні Путіну в момент, коли росіяни без всяких причин захоплюють українські кораблі і заарештовують екіпажі. Президент США хоче уникнути таких звинувачень – і тому в Аргентині він цурається не тільки Путіна, а й саудівського принца-наступника Мухаммеда бін Салмана аль-Сауда, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста. І в результаті «царю Владіміру» і принцу Мухаммеду доводиться спілкуватися один з одним.

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд під час саміту «Групи двадцяти». Аргентина, Буенос-Айресі, 30 листопада 2018 року
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд під час саміту «Групи двадцяти». Аргентина, Буенос-Айресі, 30 листопада 2018 року

Ця «холодна війна» президентів не означає, що Трамп і Путін більше не зустрінуться. Просто американський президент міг розраховувати, що його діалог із російським колегою буде відбуватися в атмосфері врегулювання конфліктів, деескалації, а не нової ескалації. Відмова від діалогу – це чіткий сигнал: якщо Путін хоче, щоб його помітили, він повинен відмовитися від агресивної політики. Ну і, звичайно, повернути на Батьківщину українських моряків і захоплені кораблі. Про це американський президент сказав недвозначно.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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