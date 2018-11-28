США: ЄС варто посилити санкції проти Росії і відмовитися від «Північного потоку-2»

Вашингтон закликає європейських партнерів посилити санкції проти Росії після інциденту в Керченській протоці. Європейським країнам варто посилити підтримку України і переглянути позицію щодо «Північного потоку-2», заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Науерт.

За її словами, багато держав запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і її агресію на сході України, але не всі з цих заходів виконуються.

«Також те, про що ми говорили багато разів, але, можливо, недостатньо, – це «Північний потік-2». «Північний потік-2» проходить багатьма з цих країн (ЄС – ред.). Я вважаю, що європейські країни мають себе спитати: чи є «Північний потік-2» тим, що вони хочуть продовжувати, адже це допомагає російській владі, і чи хочуть вони надавати зараз таку підтримку російській владі, підтримуючи «Північний потік-2», – сказала Науерт на брифінгу у Вашингтоні.

Напередодні кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомляв, що близько 6-7 країн ЄС виступають за подальші санкції проти Росії, але процес їх запровадження може бути тривалим.

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25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці, Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

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