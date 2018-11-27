Росія накопичує заручників – Фейгін про полонених моряків України

Гості програми «Ваша Свобода»: Владислав Селезньов, екс-речник Генштабу ЗСУ; Наріман Джелялов, кримськотатарський активіст; Марк Фейгін, адвокат (Росія).

Підконтрольний Росії суд окупованого Сімферополя обирав запобіжний захід для половини (12 із 24) українських моряків, захоплених російськими силовиками у Керченській протоці. 12 моряків, яких Україна вважає полоненими, так званий суд відправив на 2 місяці до СІЗО.

Олександр Лащенко: Пане Джелялов, що відбувається з судом проти полонених українських моряків? У чому їх звинувачують?

Їх звинувачують у «незаконному перетині держкордону Російської Федерації у складі групи осіб». Адвокати сказали, що там від штрафу до 4 років ув’язнення

​Наріман Джелялов: Два хлопці вже отримали рішення про запобіжний захід. Їх заарештовано трохи менше, ніж на два місяці. Щодо інших хлопців, думаю, буде саме такий запобіжний захід. Людей до судової зали не допускали.

Адвокатів у хлопців дуже багато. Є адвокати за призначенням. Однак з самого ранку за допомогою родичів, правозахисників, активістів долучалися до процесу незалежні адвокати. Це хлопці і дівчата, які не один політичний процес проводять у Криму. Їхні прізвища відомі в принципі. Вони взялися, не зважаючи на ситуацію дуже небезпечну, захищати хлопців.

Їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Російської Федерації у складі групи осіб». Якщо не помиляюся, це ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації. Адвокати сказали, що там від штрафу до 4 років ув’язнення.

– Пане Селезньов, як ви вважаєте, оці звинувачення, підґрунтя для них – навіщо?

Зв'язок Криму з Україною нікуди не подівся

​Владислав Селезньов: Мова навіть не про те, що відбувається збіговисько під назвою «суд» над українськими військовими моряками, воно ж відбувається у Київському районному суді міста Сімферополь. Отже, зв'язок Криму з Україною, материковою частиною, нікуди не подівся. Російська окупаційна влада всіляко намагається знищити цей зв'язок.

Російська Федерація живе в іншому часовому і просторовому вимірі, який вони створили для себе самі. Вся світова спільнота стверджує: є міжнародно визнані кордони нашої країни, які були у 2014 році порушені Російською Федерацією. Росія ці звинувачення відкидає і живе у тій реальності, в якій територія окупованого Криму, як і територіальні води, які межують із узбережжям Криму, є територією Російської Федерації.

Росіяни вели вогонь з автоматичної гармати 30-мм калібру по рубці, де перебував екіпаж

У будь-якому випадку росіяни не мала права вести прицільний вогонь, наражаючи на небезпеку українських військових моряків. Росіяни вели вогонь з автоматичної гармати 30-мм калібру по рубці, де перебував екіпаж катеру! З метою виправдати свої дії, почали розповсюджувати фейкову інформацію, що нібито наші катери намагалися власним озброєнням знищити кримський міст. Три човни, то з них один – буксир, на озброєні якого кулемет калібром 12,6 мм, а два інших – це малі артилерійські катери, на озброєні яких лише 30-мм гармати. За допомогою такої зброї знищити кримський міст неможливо.

Українські військові моряки діяли в рамках міждержавних угод, виконуючи планові завдання. Це не перше переміщення українських кораблів з порту Одеса до порту Маріуполь. Хтось серед «веж Кремля» відчув особисту образу через те, що українські військові кораблі вільно пересуваються акваторією Азовського моря, через Керченську протоку. У такий спосіб вдався до провокації, щоб «вказати» Україні на її «місце» у її міждержавних відносинах між Росією та Україною.

Наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні у медичних частинах, які не обладнані відповідним устаткуванням

Російська сторона заявляє про те, що під час штурму українських катерів було травмовано і поранено трьох українських моряків. За даними прес-центру ВМС України, йдеться про шестеро українських моряків, двоє з яких отримали важкі поранення. Росіяни розповідають, що українські моряки знаходяться у цивільних медичних закладах Керчі, де їм надають допомогу. В інсайдерській інформації йдеться про те, що наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні у медичних частинах, які не обладнані відповідним устаткуванням для того, щоб проводити у тому числі і реанімаційні заходи.

Кораблі зараз перебувають в одному з портів міста Керчі. На стоянці суден, де знаходяться катери і кораблі ФСБ, прикордонної служби. Вони там під охороною. Росіянами захоплені найновіші кораблі. Буквально минулого року стали до військового строю ВМС України. Ці катери – це те, що лише в останні роки потрапило до складу ВМС. Але буксир має дуже поважний вік.

– Пане Фейгін, що скажете, яка доля вготована для українських полонених моряків? Це ж не перший випадок. Надія Савченко, яку ви захищали, як до неї не ставитися зараз...

Ні про який закон, ні про який суд взагалі мова не йде. В Росії це взагалі порожні слова.

​Марк Фейгін (переклад): Зараз абсолютно інший час. Набагато гірший. Але бачу, що Москва якби взяла перерву. Вони рухаються за процедурою – порушили справу за ст. 322 частині ІІІ. І в сімферопольському суді розглядають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто рухаються звичним шляхом. Для них зараз дуже важливо показати, що насправді провокації провокаціями, а ось ми відреагували законним чином – ось суд, порушення держкордону, розбираємося, ось докази (суб’єктивно докази зібрали). Тобто вони малюють якусь видимість «законності». Хоча ні про який закон, ні про який суд взагалі мова не йде. В Росії це взагалі порожні слова.

Я думаю, що швидко ця ситуація не вирішиться. Якби хотіли повернути кораблі, катери і 23 військовослужбовців, моряків України, то, напевне, так не поспішали би з цими «процесуальними» процедурами. Вони мали би кілька днів паузу витримати, як мінімум, 72 години, що дозволяє кримінально-процесуальне законодавство. Росія нікуди не поспішає. Вони просто намагаються накопичувати кількість заручників.

Путін не байдужий до подібних піар-акцій. Він просто їх обожнює

Путін «водить за носа», розмовляє з Меркель, чітко не говорить нічого, повторює цю мантру про Порошенка і вибори, про «провокацію». Я не бачу ніякого конструктивного його діалогу на дипломатичному рівні, на будь-якому іншому.

45% – його (Путіна – ред.) рейтинг. Не знаю, наскільки об’єктивні ці цифри. Але вони вже не раз, і сам Путін, коли відчував падіння рейтингу, або ж внутрішні проблеми перекривали його рейтинг– так, дійсно це спосіб піар-ефекту. Путін взагалі далеко не байдужий до подібних піар-акцій. Він просто їх обожнює. Мотив тут і підняття власного престижу, перш за все для внутрішнього вжитку.

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