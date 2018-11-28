Суд у Сімферополі над 12 українськими затриманими моряками. Деталі – відео

27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 затриманих українських військових моряків. Один з них – Юрій Будзило. Як і інших, його відправили до СІЗО до 25 січня 2019 року. Адвокат Юрія Будзила Айдер Азаматов розповів журналістам про те, що його підзахисний вибрав як свою позицію відмову від давання свідчень. Усього 27 листопада підконтрольний Росії Київський районний суд заарештував 12 українських моряків – Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Юрія Будзила, Володимира Терещенка, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Чулібу, Владислава Костишина, Сергія Попова, Романа Мокрюка. Окрім того, суд у Керчі заарештував трьох поранених українців – Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку. Повідомляється, що українським морякам закидають «незаконний перетин кордону» за частиною 1 статті 322 КК Росії.