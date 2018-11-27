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27 Листопад 2018, Київ 17:39
Новини | Політика

Українська прокуратура Криму визнала захоплених ФСБ моряків військовополоненими

Заарештованого українського моряка (праворуч) ведуть на суд. Окупований Сімферополь, 27 листопада 2018 року

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Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених російськими силовиками українським моряків військовополоненими, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, прокуратура АРК також почала досудове розслідування за фактом «порушення окупаційною владою законів і звичаїв війни відносно військовополонених моряків ВМС України» згідно з Кримінальним кодексом України.

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«Українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції. Відтак, Росія зобов’язана дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з українськими моряками. Україні, зі свого боку, вкрай важливо застосовувати ці норми для більш ефективного захисту наших громадян, що опинилися в полоні», – наводить прес-служба слова голови прокуратури АРК Гюндуза Мамедова.

Як стверджують у відомстві, представники правоохоронних органів Росії порушили право військовополонених «на неупереджене і нормальне судочинство, що є серйозним порушенням законів і звичаїв війни згідно зі статтею 130 Женевської конвенції про ставлення до військовополонених 1949 року».

Наразі відомо, що Київський районний суд Сімферополя заарештував вже п'ятьох українських моряків.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.

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