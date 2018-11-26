Польща і Естонія засудили дії Росії проти України, Румунія стурбована

Іще низка країн приєдналися до засудження чи висловлювання стурбованості через дії Росії, яка вчинила напад на військові кораблі України.

Польща, зокрема, «з усією силою» засудила «агресивні дії Росії» і закликали її владу шанувати міжнародне право. Обидві сторони Варшава закликає до стриманості «в нинішній ситуації, яка може загрожувати стабільності європейської безпеки».

В МЗС Польщі звернули увагу, що нинішня «драматична ескалація напруженості», в перебігу якої були поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМС України, «має свої джерела в послідовному порушенні Російською Федерацією основних засад міжнародного права, зокрема в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України».

«Після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, побудови Керченського мосту без згоди влади в Києві Росія також грубо порушила принцип свободи мореплавства», – наголосили у Варшаві.

Також Естонія засудила напад Росії на українські кораблі і закликала негайно звільнити захоплені кораблі. «Ці дії порушують і міжнародне право, і суверенітет і територіальну цілісність України, і є свідомим актом із метою ескалації напруженості», – заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, якого цитує його міністерство.

А в Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що «глибоко стурбовані» останніми подіями. «Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону», – заявили в Бухаресті.

«Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її право користуватися своїми територіальними водами», – наголосили в МЗС цієї країни.

Раніше зі схожими заявами вже виступали, зокрема, в Литві, в Латвії, а також у Європейському союзі чи в НАТО.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні через напад Росії.

За визначенням міжнародного права, яке наводили українські посадовці, цей напад становить акт агресії; крім того, Росія порушила ще цілу низку міжнародно-правових норм, коли не пропустила українські кораблі з Чорного в Азовське море через Керченську протоку, вдавшись для цього й до фізичного блокування всього руху в протоці розвернутим поперек неї танкером.

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і всієї РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.