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26 Листопад 2018, Київ 01:50
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Доля українських моряків невідома – Муженко

Муженко: Зв'язок з українськими військовими втрачено (архівне фото)

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Доля українських моряків і катерів, які зазнали атаки російських військових в Чорному морі, невідома, заявив начальник Генштабу Віктор Муженко під час засідання Ради національної безпекит та обоорни України.

Так він відповів на питання президента України Петра Порошенка. Також військовий додав, що з шести поранених – двоє тяжко поранені. Всього, за даними Муженка, на кораблях було 23 українських військових.

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

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Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.

Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео
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Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео

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