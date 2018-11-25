Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав дії Росії «явним порушеннями міжнародного права, що має бути засуджено міжнародним співтовариством».

«Росія повинна вжити заходів для деескалації ситуації», – написав він у твітері.