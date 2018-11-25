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25 Листопад 2018, Київ 22:22
Політика

Live Російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях. Живий блог

У ВМС повідомили про три захоплені українські судна

Ілюстраційне фото. Кораблі військово-морських сил України під час спецоперації для облаштування військово-морської бази в азовському морі, вересень 2018 року

Коротко про головне

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України, є двоє поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна.

Російська сторона звинуватила українських моряків у «порушенні державного кордону».​

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Керівник празького аналітичного центру «Європейські цінності» Якуб Янда висловив солідарність з Україною і закликав запровадити санкції щоо дітей кремлівських олігархів

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав дії Росії «явним порушеннями міжнародного права, що має бути засуджено міжнародним співтовариством».

«Росія повинна вжити заходів для деескалації ситуації», – написав він у твітері.

Низка російських ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії повідомила, що три українські судна «повертаються до Бердянська».

Журналіст Ілля Барабанов звертає увагу на ось такий момент:

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