Керівник празького аналітичного центру «Європейські цінності» Якуб Янда висловив солідарність з Україною і закликав запровадити санкції щоо дітей кремлівських олігархів
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав дії Росії «явним порушеннями міжнародного права, що має бути засуджено міжнародним співтовариством».
«Росія повинна вжити заходів для деескалації ситуації», – написав він у твітері.
Низка російських ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії повідомила, що три українські судна «повертаються до Бердянська».
Журналіст Ілля Барабанов звертає увагу на ось такий момент: